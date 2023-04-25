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Serkan Afacan, Menemen FK'ya iyi geldi

TFF 2.

Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen FK, Serkan Afacan'ın takımın başına geçmesiyle birlikte ilk iki maçında bir beraberlik ve bir galibiyet alarak sarı-lacivertli kulübe 4 puan kazandırdı.


Menemen FK, geçtiğimiz günlerde Özden Töraydın'la yollarını ayırdıktan sonra takımın başına 50 yaşındaki teknik direktör Serkan Afacan'ın getirildiğini açıklamıştı. Afacan, ilk maçına geçtiğimiz hafta Bursaspor karşılaşmasıyla çıkmış ve karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 bitmişti. Böylece Afacan, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında 1 puan almayı başarmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı ikinci maçına da hafta sonu Afyonspor müsabakasıyla çıktı ve karşılaşmayı Gençer ile Atalay'ın golleriyle 2-1 kazanmayı başardı. Konuk ekibin tek golünü ise Kaan Baysal atmıştı. Bu sonuçla birlikte Serkan Afacan, İzmir temsilcisinin başında çıktığı ikinci maçta da kaybetmezken 1 galibiyet ve 1 beraberliğe imza attı. Menemen FK, 43 puanla 10. sıraya yükseldi ve düşme hattından biraz daha uzaklaşmış oldu.

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