Serkan Yıldız, Aliağa'da mest etti

Pop-rock müziğinin sevilen ismi Serkan Yıldız, İzmir'in Aliağa ilçesinde "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Şimdiye kadar 40'ı aşkın festival ve konserde sahneye çıkan Serkan Yıldız, pop ve rock müziğinin en sevilen parçalarını bu kez Aliağalılar için seslendirdi. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'ndaki 800 metre karelik kapalı alana sahip geçici gösteri merkezinde sevenlerinin hayranlarıyla buluşan Yıldız, Aliağalılara müzik dolu bir gece yaşattı.

Aliağa Belediyesi'nin yarıyıl tatili için düzenlediği "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri kapsamında sahne alan Serkan Yıldız, konserine Haluk Levent'in "Kaçış" adlı parçasını seslendirerek başladı. Serkan Yıldız, yaklaşık iki saat süren konserde 18 parça seslendirdi. Sanatçıya sahnede dört kişilik enstrüman ekibi eşlik etti. Elektrogitar ve klavyedeki hünerlerini de sergileyen sanatçı sık sık alkış alırken, dinleyenler cep telefonlarıyla kayıt yaparak anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Uzun saçları, yüzükleri ve tarzı ile duayen sanatçı Barış Manço'yu anımsatan Serkan Yıldız, Barış Manço'ya ait şarkılarıyla da mest etti. Elektrogitar eşliğinde söylediği hareketli parçalarla dinleyenleri coştururken kimi zamanda slov parçaları ile duygusal anlar yaşattı.

Repertuarında "Tek Başımıza", "Kan ve Gül", "Bana Yalan Söylediler" gibi bilindik parçalara yer veren Serkan Yıldız, konserini yine Haluk Levent'in seslendirdiği "Balıkçı" adlı parça ile sonlandırdı.