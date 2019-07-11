Sert esen rüzgara rağmen ölüme yolculuk, bebeğe hayati müdahale

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, sert esen rüzgara rağmen 3 ayrı şişme botla kaçmaya çalışan göçmenleri kurtarırken, kalp ve astım hastası Suriyeli 10 aylık Ahmet bebek de hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Çeşme ilçesinin Ildır Körfezi ve Karaabdullah Burnu açıklarında, 3 ayrı şişme bot tespit eden sahil güvenlik ekipleri, botları müdahale ederek durdurdu.

Sert esen rüzgara ve yüksek dalgalara rağmen şişme botla denize açılarak Yunanistan Sakız Adasına, hayatlarını tehlikeye atarak, yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan toplamda 133 göçmen, TCSG 30 ve TCSG 902 Sahil Güvenlik botlarına alınarak Çeşme İskelesine getirildi. Göçmenlere ait bir şişme bot da Çeşme İskelesine bağlandı.

İşlemlerinin tamamlanmasını bekleyen; Suriye, İran, Irak, Filistin ve Kongo uyruklu göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı.

Kalp ve astım hastası, 10 aylık Ahmet bebek hastaneye sevk edildi

Öte yandan, göçmenlerin arasında bulunan Suriye uyruklu 10 aylık Ahmet bebeğin kalp ve astım hastası olduğunun ailesi tarafından bildirilmesi üzerine, 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Kısa süre içerisinde Çeşme İskelesine ambulans gelirken, acil servis doktoru da Ahmet bebeğin ilk kontrollerini yaptı. Annesi ile birlikte ambulansa alınan Ahmet bebek, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.

Çeşme İskelesinde işlemleri devam eden göçmenlerin, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.