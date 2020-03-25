Sertifikasız maske üreten adrese operasyon: 14 bin maske ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde, sertifikasız maske üreten adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 14 bin maske ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde bulunan bir adreste, sertifikasız maske imalatı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilen 14 bin maske ele geçirildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu kontrollerde, imal edilen maskelerin tıbbi standartlara uygun olmadığı belirlendi. Sayım işlemlerinin yapılmasının ardından toplanan maskeler, imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonun ardından H.U. isimli 1 şahıs gözaltına alındı.