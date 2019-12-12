Sertleşme sorunu her yaş grubu erkekte görülebiliyor

Dr. Ömer Demir, "Toplumda sertleşme sorunu, yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak da kabul görmektedir. Oysa ki her yaş grubu erkekte görülebilir. Özel bir yaş aralığı yoktur; ancak ilerleyen yaşla birlikte sıklığı artmaktadır" dedi.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, sertleşme sorununun sebeplerini anlattı. Demir, sertleşmenin her yaş grubu erkeklerde görüleceğini ifade ederek, "Erkeğin tatmin edici bir cinsel ilişki için sürekli veya yinelenen yeterli penis sertleşmeyi oluşturamaması veya sürdürememesi durumuna sertleşme sorunu diyoruz. Toplumda sertleşme sorunu, yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak da kabul görmektedir. Oysa ki her yaş grubu erkekte görülebilir. Özel bir yaş aralığı yoktur; ancak ilerleyen yaşla birlikte sıklığı artmaktadır. Tıbbi verilere baktığımızda ülkemizde 40 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı yüzde 50'lerin üzerindedir" dedi.

Bazı faktörlerin sertleşme sorunu için risk oluşturduğunu söyleyen Dr Demir, "Örneğin; kalp-damar hastalıkları, egzersiz eksikliği, obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon, hormonal bozuklular ve psikolojik rahatsızlıklar tüm yaş grupları için risk grubunu oluşturmaktadır. Anksiyete, depresyon, öz yetersizlik hissi, öz güven düşüklüğü, duygularını tarif edememek, stres özellikle genç hastalarda daha çok görülen ve sertleşme sorununa zemin hazırlayan problemlerdir. Örnek olarak cinsel eğitimi yetersiz kişilerde ilk gece korkusuna bağlı sertleşme sorunu görülebilir. Bunların dışında nadiren de olsa belirgin bir neden olmadan sertleşme sorunuyla karşılaşılabilir" şeklinde konuştu.

Tanı ve tedavide tıbbi öykü önemli

Hastanın şikayetlerini saptama açısından tıbbi öyküye önem veren Dr Demir, şöyle devam etti: "Hastaya cinsel hayatıyla ilgili detaylı sorular soruyoruz. Bunlar kişiyi rahatsız edecek özel sorular olabilir; ancak doğru tanı ve tedavi için şarttır. Çoğu hasta utanıyor, paylaşmak istemiyor; fakat sorunun çözümü için bazı önemli bilgileri saklamamalılar. Unutulmamalıdır ki bu hastalık çifti etkileyen bir durumdur. Tedavi başarısını artıran önemli faktörlerden biri de sorunu yaşayan çiftin sorunun çözümü için doktora birlikte başvurmasıdır. Fizik muayene ise özellikle Peyronie hastalığı gibi penisin ereksiyonunu bozabilen yapısal rahatsızlıklarının teşhisi için önemlidir. Sertleşme bozukluğunun çözümüne yönelik çeşitli ilaçlar ve cerrahi tedaviler vardır; ayrıca sertleşme sorunu testosteron eksikliği veya hiperprolaktinemiye gibi hormon düzeylerindeki bozukluklar sebebiyle ortaya çıkmışsa hormon tedavileri uygulanabilir. Hormon düzeyleri normal olan erkeklerde hormon tedavisi etkisizdir."