Servetini çocuklar için harcıyor

İzmir'in hayırsever isimlerinden Dr. Güngör Özbek, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezinde kurduğu eğitim vakfının tanıtım gecesinde, servetini eğitim yolunda çocuklar için harcamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Eğitime verdiği katkılarla tanınan Dr. Güngör Özbek, özellikle yaptırdığı okullarla gündeme gelirken geçtiğimiz yıl da GÖZEV isimli vakfı kurdu. Vakfın maddi imkanı olmayan, başarılı öğrencilere burs verileceği belirtildi.

Vakfın tanıtımının yapıldığı geceye çok sayıda eğitimci katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü de geceye katılım gösterdi. Plaketini Vali Erol Ayyıldız'dan alan Dr. Güngör Özbek, “Devlet okullarında okuyarak bugünlere geldim. Yıllarca yurtdışında eğitim görerek hizmet verdim. Bugün neyim varsa hepsini devletimize borçluyum. Servetimi eğitim yolunda çocuklar için harcıyorum ve bundan dolayı çok mutluyum” dedi.