İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda servis aracı devrilirken, içindeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda servis aracı devrilirken, içindeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Aydın Caddesi Adnan Menderes Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hava yoluyla İzmir'e gelen yolcuları Aydın'a götüren G.C. idaresindeki 34 DJ 8810 plakalı servis aracı, iddialara göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı ve karşı şeride geçerek devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Servis aracının sürücüsü ve içindeki iki yolcu kazadan yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Servis aracında maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.