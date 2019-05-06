Ses hastalıkları tedavisinde çığır açacak buluş

Dr. İlter Denizoğlu, EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (EBİLTEM), ses hastalıklarında kullanmak üzere literatürün ilk oral konuşma maskesini üretti. Patent başvurusu yapan Op. Dr. Denizoğlu'nu ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Türk bilimi ve üniversitemiz açısından gurur verici olan bu buluş için merkezimizi ve hocamızı tebrik ediyorum” dedi.

İzmir'deki özel bir hastanede görev yapan ve Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarında "Ses Sağlığı" dersleri de veren Op. Dr. İlter Denizoğlu, EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM)'nde ses kısıklıkları tedavisinde kullanılmak üzere literatürün ilk oral maskesini üretti. Hastanın rahatlıkla boynuna asabileceği aparat, bir yandan ses kısıklığını tedavi ederken diğer yandan da profesyonel sesin geliştirilmesinde kullanılabiliyor. Maske ile kullanılan “Doctor Vox” adlı terapi cihazı ile aynı zamanda boğaz ve ses telleri nemlendirilip, solunum egzersizleri yapılabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Denizoğlu'nu görev yaptığı hastanede ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Uzun yılların birikimi sonucunda üretilen maske sayesinde insanlığa önemli bir katkı sunulacak” diye konuştu.

“Türk bilimi ve üniversitemiz açısından gurur verici bir buluş”

Egeli akademisyenlerin insanlığın yaşam standartlarını yükseltmek ve bilime katkı sağlamak için durmaksızın çalıştığını söyleyen Rektör Budak, “Üniversitemizde öğretim görevlisi olan ve aynı zamanda hekimlik anlamında da başarılı çalışmaları olan hocamız, ses tellerinin tedavisine yönelik bir patent çalışması yaptı. Hocamızı maddi ve manevi anlamda destekliyoruz. Patent başvurusu yapıldı. Türk bilimi ve üniversitemiz açısından gurur verici buluş için merkezimizi ve hocamızı tebrik ediyorum” dedi.

Uzun yıllardır ses hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yaptığını, ses kısıklıklarının tedavisinin temel yöntemlerinden ses terapisiyle uğraştığını ve yeri geldiğinde cerrahi yöntemleri de kullandığını belirten Op. Dr. Denizoğlu, “EBİLTEM ile çalışmamız, silikon bir tüple başladı. Bu tüp sayesinde ses yolumuzu uzatıyor ve fiziksel olarak basınç oluşturabiliyorduk. Yıllar süren çalışmanın devamında insanların daha rahat ve konforlu bir cihaza sahip olmaları için ‘Doctor Vox' ortaya çıktı. EBİLTEM ile yaptığımız çalışma, bu şekilde meyvesini verdi. Bununla ilgili patent çalışmaları yapıldı. Bu, rahatlıkla hastanın boynuna asabileceği, eller serbest bir şekilde çalışabileceği, bir yandan sesi tedavi ederken diğer yandan da nefesini nemlendirebileceği bir aparat. Sonrasında da maske ortaya çıktı” diye konuştu.

Ses sanatçılarından yoğun ilgi

Ses kısıklıklarını tedavi etme amacıyla ürettikleri maskenin, tedavi ederken aynı zamanda rahatlıkla konuşup şarkı söyleyebilmeyi sağladığını söyleyen Op. Dr. Denizoğlu, şöyle devam etti:

“Ses sanatçılarında bu kadar iyi sonuçları öngöremediğimizi itiraf etmeliyim. İnanılmaz bir ilgi topladı. Ses egzersizi yapıldıktan hemen sonrasında ses pırıl pırıl berrak bir hale dönüşüyor, bu sanatçılarımızın kendi ifadesi. Maske sayesinde daha rahat ve kolay şarkı söyleyebiliyorlar. Bu yöntemle binlerce hasta şifaya kavuştu. Özellikle nodül hastalarında, bazı polip hastalarında, fonksiyonel ve psikojen ses bozukluklarında çok yüksek oranda tedavi şansı buldu. Çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.