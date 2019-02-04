"Ses kısıklığı ciddi hastalıkların habercisi olabilir"

Vokoloji Birimi'nden KBB Uzmanı Op. Dr. İsmail İlter Denizoğlu, "Ses kısıklığı, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında gelişebileceği gibi hayatı tehdit eden gırtlak kanseri, beyin ve sinir sistemi bozuklukları gibi ciddi hastalıkların da belirtisi olabilir" dedi.

Ses kısıklığının önemsiz bir şikayet olarak algılanmaması gerektiğini belirten Vokoloji Birimi'nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İsmail İlter Denizoğlu, önemli uyarılarda bulundu. Op. Dr. Denizoğlu, ses kısıklığının hastalıkların habercisi olabileceğini ifade ederek, "Gribal enfeksiyon olsun olmasın sesinde iki günü geçen süreyle bozulma olan kişiler mutlaka bir hekime başvurmalıdır; ancak unutulmamalıdır ki, bir ses hastası her zaman ses tellerinden hasta değildir. Duygu dünyamız, eğer sesimizle dışa vuruyorsa; yaşadığımız heyecanlar, mesleki ve kişisel zorluklar ve stres, ses bozukluğuna yol açacaktır. Bu bozukluklar çok kısa süren bir ses kısılmasından, sesin tamamen kaybına kadar gidebilir" dedi.

Kış döneminde artan üst solunum yolu enfeksiyonlarının da ses kısıklığına sebep olan en sık nedenler olduğunu kaydeden Medical Park İzmir Hastanesi Vokoloji Birimi'nden KBB Uzmanı Op. Dr. İsmail İlter Denizoğlu, şöyle devam etti:

"Enfeksiyonun oluşturduğu doku iltihabına bağlı doğrudan etkinin yanı sıra şiddetli öksürükle de dolaylı olarak ses telleri zarar görebilir. Uzun süren ve tedavi edilmeyen öksürükle ses tellerinde kanama ve yırtıklar ortaya çıkabilir. Zamanında müdahale gerçekleştirilmezse bu doku hasarları poliplere yol açabilir. Poliplerin tedavisi ise erken dönemde ses terapisi ile mümkün olurken olgunlaşmış poliplerin tedavisi cerrahidir."