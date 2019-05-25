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Sevgi evlerindeki çocuklarla geleneksel iftar yemeği

Medical Park İzmir Hastanesi yönetimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’nde yaşayan 52 çocuk ve öğretmenleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Medical Park İzmir Hastanesi yönetimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'nde yaşayan 52 çocuk ve öğretmenleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.


İftardan önce hastane arka bahçesinde çocuklar için eğlence düzenlendi. Yüz boyama, balon şişirme, dans, halat çekme gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar daha sonra hastane yönetimi ve protokol ile birlikte oruçlarını açtı. Yemek sonrasında ise Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba tarafından çocuklara bayram hediyeleri verildi.


İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çığırgil ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkez Müdürü Ülkü Polat iftara katılanlar arasındaydı.

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