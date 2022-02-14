Sevgileri eskimeyen Çeşme'nin yaşlı çiftleri Sevgililer Günü'nde ağırlandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir işletme, 14 Şubat Sevgililer Gününde sevgileri eskimeyen Çeşme'nin yaşlı çiftlerini ağırladı.

Çeşme'de işletmeciler Reşat Akbaykal ile oğlu Selim Akbaykal, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yılların sevgilerini eskitemediği kentin yaşlı çiftlerini işletmelerinde buluşturdu. Çeşme'nin değişik mahallelerinden, evlilikleri yarım asrı geçmiş olan çiftleri işletmelerine davet eden işletmeciler, çiftleri kırmızı güllerle karşıladı. Çiftlere romantik müzik eşliğinde, Sevgililer Günü için özel olarak hazırlanan kalp şeklinde yapılmış pide ve pizza ikram edildi. Çeşme'nin ulu çınarları da hatırlanmaktan ve Sevgililer Günü'nde ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

"Onları mutlu ettiğimiz için sevinçliyiz"

İşletme sahiplerinden Selim Akbaykal, "14 Şubat Sevgililer Gününü, Çeşme'deki, uzun yıllardır evli olan büyüklerimizle kutlamayı düşündük. Çeşme'nin ayrı mahallelerinden büyüklerimizi davet ettik. Kendilerini işletmemizde ağırlıyoruz. İşletmemize renk ve neşe kattılar. Böyle özel bir günde ağırlandıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. Biz de, onları mutlu ettiğimiz için sevinçliyiz. Bu tür etkinlikleri her yıl tekrarlamayı düşünüyoruz" dedi.