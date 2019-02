Sevgililer Günü'nde altının pahalılığı gümüşe yöneltti

Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla hediyelik ürünlere yönelik kuyumcularda hareketlenme yaşanırken, altın fiyatları sebebiyle çiftler gümüş ürünlere de rağbet göstermeye başladı.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala piyasada hareketlilik yaşanırken, kuyumcular da çiftlerin uğrak yeri oluyor. Sevgilisine hediye olarak takı almak isteyenlerin yanı sıra, evlenme teklifini de Sevgililer Günü'nde yapmak isteyenler özellikle alyans seçiyor. Altın fiyatlarından dolayı bazı çiftler ise gümüş alyanslara yöneliyor. Altın fiyatları nedeniyle işlerinde bir süredir durgunluk yaşadıklarını belirten kuyumcu esnafı ise Sevgililer Günü dolayısıyla hareketliliğin bir nebze arttığını ifade etti.

Altın yerine gümüşe yöneldiler

İzmir Kemeraltı Çarşısı kuyumcu esnaflarından Murat Tatlıkan, hareketliliğin yavaş yavaş başladığını belirterek, "Alışveriş bugünlerde sakin ama umudumuz var. Sevgililer Günü yakın olduğu için insanlar da fiyat araştırmasına çıkıyorlar. Altın fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklı durgunluk Sevgililer Günü'nde herhalde biraz kırılacak. Evlilik tekliflerini Sevgililer Günü'nde yapacak olanlar var. Çünkü fiyat araştırmaya gelen çok çift var. Çiftler arasında kadınlardan erkeklere 'Gümüş takmak istiyor musun, seninkini gümüş alalım mı' diye tekliflerde oluyor. Erkek de ne yapsın, ‘Benim ki gümüş olsun' diyor. Özelikle piyasada gümüşlerde satış çok arttı. Bu fiyatlardan dolayı gümüş alyans satışı imalatı artmış durumda, hanlarda bile gümüş atölyelerine baktığınızda onlar bile arttı” dedi.

“Sevgisini daha iyi ispatlamak için almak zorunda kalıyorlar”

Bir başka kuyumcu esnafı Alper Aydıncı ise her bütçeye uygun imalat yapıp sattıklarını dile getirerek, “Sevgililer Günü için hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah müşterilerimiz bekliyoruz. Henüz sakin ama 4-5 gün kala hareket olur. Doğal olarak insanlar mecbur alacak. Evli insanlar boş gitmemek için, kimileri de sevgisini daha iyi ispatlamak için almak zorunda kalıyor. Bu hepimiz için aynı. Evlilik yıl dönümleri, doğum günler ister istemez çok şükür hareketlilik oluyor. Sezon biraz kötü geçit piyasanın ekonomik sıkıntısı bizi biraz etkiledi. İnşallah seçimlerden sonra piyasanın açılacağına, refah seviyesine ulaşılacağına inanıyoruz. Her sene her bütçeye uygun yeni modeller üretiyoruz. Yoğun çalışıyoruz" diye konuştu.

Evlilik teklifi için alyans seçiyorlar

Sevgililer Günü için alışverişe çıkan Ali Candan da piyasa araştırması yaptığını belirterek, "Sevgilime yüzük almaya geldim. Kemeraltı'ndaki kuyumcuları dolaşıyorum. Bakıyorum, hediye için çok çeşit var. Sevgililer Günü'nde sevgilime evlenme teklifi yapacağım" şeklinde konuştu.

İki yıldır birlikte olduğu sevgilisine evlenme teklifi yapmak için alyans bakan Ahmet Hepdemir de özellikle unutulmayacak bir gün olması ve sevgilisine en anlamlı hediyeyi vermek için Sevgililer Günü'nü seçtiğini ifade etti.