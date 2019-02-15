Sevgililer Gününde dans coşkusu

14 Şubat akşamı gerçekleşen Lındy Hop Partisi'nde ise dans coşkusu tavan yaptı.

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel bir etkinlik programı düzenlendi. Sevgi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 9-10 Şubat tarihleri arasında çocuklara özel ‘Seni Seviyorum' pop-up kart ve konuşan kalp yapımı atölyesi gerçekleşti. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen atölyeye katılan çocuklar, hayal güçlerini el sanatlarına aktarma fırsatı buldu. Sadece çocuklar için değil yetişkinler içinde bir çok atölyenin yapıldığı alışveriş merkezinde, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel takı atölyesi gerçekleştirildi. Dopdolu geçen hafta kapsamında sığınma evlerinde kalan kadınlara destek amacıyla başlatılan Cansuyu-Umut Heybeleri projesi kapsamında keçe anahtarlık yapımı atölyesi düzenlendi. Atölyeye katılanlar, hem sevdikleri için anlamlı bir hediye yaparken hem de projeye destek oldu.

Sevgililer Günü haftası kapsamında alışveriş merkezi içerisinde açık sahne konserleri gerçekleşti. Kent Meydanı'nda sahne alan MaviBahçe Caz Korosu, izleyicilerine tam bir müzik ziyafeti sundu. Soğuğa rağmen alanı dolduran İzmirliler, koronun şarkılarının eşlik etti. 14 Şubat akşamı düzenlenen Lındy Hop Partisi'nde ise dans coşkusu yaşandı.