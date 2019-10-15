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Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti

İzmir’in Konak ilçesinde, bir şahıs pompalı tüfekle önce sevgilisini öldürdü, sonra sevgilisinin kız kardeşini yaraladı ve ardından intihar etti.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir şahıs pompalı tüfekle önce sevgilisini öldürdü, sonra sevgilisinin kız kardeşini yaraladı ve ardından intihar etti.


Olay, sabah 08.00'da ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi 1420. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisiyle aralarında husumet bulunan kimliği öğrenilemeyen şahıs, sabah saatlerinde kız arkadaşının işlettiği kuaför dükkanına geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şahıs kız arkadaşı Birgül B.'ye ve Birgül B.'nin kız kardeşi Songün B.'ye ateş açtı. Ardından pompalı tüfekle kendisini vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri her iki sevgilinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı durumdaki Songün B. ise ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.



Yakınları sinir krizi geçirdi


Olayın ardından tüm mahalle sokağa döküldü. Acı haberi alarak kuaför dükkanının önüne gelen kız kardeşlerin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla sinir krizi geçiren cenaze yakınları hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarda bulunurken, savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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