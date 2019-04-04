İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Seyir halindeki saman yüklü tır alev topuna döndü

İzmir’in Aliağa ilçesinde, seyir halinde olan saman yüklü tır, çıkan yangınla adeta alev topuna döndü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halinde olan saman yüklü tır, çıkan yangınla adeta alev topuna döndü.


Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale karayolu Yalı Mahallesi Su İskelesi mevkiinde, Bergama'dan İzmir istikametine giden 41 VD 727 plakalı A.A. idaresindeki saman yüklü tır, seyir halindeyken aniden alev adı. Şoför, yangını fark eder etmez hemen aracı durdurdu. Nedeni bilinmeyen yangını görenler, daha sonra itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yanan tır, adeta alev topuna döndü.


Yangına önce, bölgede bulunan Aliağa Belediyesi vidanjörü müdahale etti. Daha sonra bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için bir çalışma başlattı. Bu sırada, karayolu kısa süre trafiğe kapatıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.


Yanan tır kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.