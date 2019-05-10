İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyirci kahkahasından oyun durdu

Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncuları tarafından 11 yıldır sergilenen "Bir Şehnaz Oyun" tiyatroseverlerin gönlünde taht kurdu.

Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncuları tarafından 11 yıldır sergilenen "Bir Şehnaz Oyun" tiyatroseverlerin gönlünde taht kurdu. İzleyenleri kahkaha krizine sokan oyun büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz temsilde oyunun bir sahnesinde kahkahalar hiç durmadı. Oyuncular uzun bir süre sahnede bekledikten sonra oyuna devam edebildi. Oyun boyunca kahkahaların ardı arkası kesilmedi.



Çağlar İşgören'in yönettiği Bir Şehnaz Oyun son üç temsil ile seyirciye veda ediyor. Bir Şehnaz Oyun cuma, cumartesi ve pazar günü Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesinde oynanacak. İzleyenleri kahkaha krizine sokan oyun büyük beğeni toplarken, geçtiğimiz temsilde oyunun bir sahnesinde kahkahalar hiç durmadı. Oyuncular uzun bir süre sahnede bekledikten sonra oyuna devam edebildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.