Seyirci kahkahasından oyun durdu

Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncuları tarafından 11 yıldır sergilenen "Bir Şehnaz Oyun" tiyatroseverlerin gönlünde taht kurdu. İzleyenleri kahkaha krizine sokan oyun büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz temsilde oyunun bir sahnesinde kahkahalar hiç durmadı. Oyuncular uzun bir süre sahnede bekledikten sonra oyuna devam edebildi. Oyun boyunca kahkahaların ardı arkası kesilmedi.

Çağlar İşgören'in yönettiği Bir Şehnaz Oyun son üç temsil ile seyirciye veda ediyor. Bir Şehnaz Oyun cuma, cumartesi ve pazar günü Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesinde oynanacak. İzleyenleri kahkaha krizine sokan oyun büyük beğeni toplarken, geçtiğimiz temsilde oyunun bir sahnesinde kahkahalar hiç durmadı. Oyuncular uzun bir süre sahnede bekledikten sonra oyuna devam edebildi.