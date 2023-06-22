Seyit Mehmet Özkan: "Stratejik iş birliği yapmak istiyoruz"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 2012 yılından beri Altınordu'nun futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş.'nin devri başta olmak üzere ortak arayışları ve yeni sezon planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'den, TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da sular durulmuyor. Kulübün mevcut durumuyla alakalı da Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan önemli açıklamalarda bulundu. A Takımın yarışmacı haklarının devri konusunda stratejik ortak arayışlarının sürdüğünü ifade eden Başkan Özkan, "Altınordu'yu devraldığımız günden beri üstüne koyarak yolumuza devam ettik. Özellikle tüm dünyada yaşanan Covid-19 sürecinde tüm takımlar bu salgınla uğraşırken biz Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkemiz'de bu süreci iyi yönettik. Maçların seyircisiz oynanması da bizim adımıza büyük avantaj oldu. Süper Lig'e yükselmek için final maçı oynadık ve bu maçı kaybedince lige çıkamadık. Bu süreçten Altınordu olarak zarar gördük. Geçen sezonu istediğimiz gibi tamamlayamadık. Şu anda A Takım yarışmacı haklarımızın devri konusunda stratejik ortakla iş birliği yapmak istiyoruz. Ortak bulamazsak da dünyanın sonu değil. Bizim tesislerimiz her yönüyle hazır. Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkemizi tasarruf tedbirleri çerçevesinde kapatacağız. Takımımız Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ne gelecek. Yanımıza alacağımız ortakla her şeyi madde madde dökerek bariz hale getirip onlarla bir stratejik iş birliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Stratejik ortaktan da istediğim takımı bir an önce Süper Lig'e çıkarmasıdır"

Başkan Özkan, stratejik ortaktan beklentilerini de dile getirerek, "Stratejik ortaktan da istediğim takımı bir an önce Süper Lig'e çıkarmasıdır. Yani benim yapmadığımı yapacak ortak arıyorum. Aldığımız ortak, Altınordu'yu önce TFF 1. Lig'e ardından Süper Lig'e çıkartacak sonrasında da hem A Takımı hem de akademisi ile Avrupa kupalarını hedefleyen, kurumsal yapı içinde bir takım olmak istiyoruz. Avrupa'da zaten bu işler böyle gidiyor. Böyle olunca da herkesin motivasyonu yükselecek akademimizden daha canlı oyuncular yetişecek. Biz biraz A Takım'a biraz akademiye bakınca bu işler olmuyor. Benim aradığım Altınordu armasını dünya kulübü yapabilmek stratejik ortak lazım, normal ortak değil. A Takımımızın yarışmacı haklarının devri konusunda almış oluğumuz kararın ardından bugüne kadar birçok kişi bize ulaştı ama ulaşanların hepsi normal ortak idi. Benim şu ana kadar beklediğim ortaklık yapısı çıkmadı" şeklinde konuştu.

"Gözümün arkada kalmaması lazım"

Seyit Mehmet Özkan, Türkiye'den stratejik iş birliği yapmayı planladığı isimleri belirterek, "Gönlümden geçen Saran Grubu ile bu işi yapmaktı. Sadettin Saran ile stratejik ortaklığa girmeyi istiyordum. Kendisini de çok iyi tanıyorum. Şu anda kendisi Fenerbahçe başkanlığına hazırlanıyor, sırasını bekliyor. Yine bir başka stratejik iş birliği yapmak istediğim kişi OPET'in sahibi Fikret Öztürk idi. Fikret Öztürk'ün hem Antalyaspor hem de Bodrumspor ile ortaklığı var. Şu anda müsaitliği yok. Fikret abi ile iş birliği yapmak isterdik. Üçüncü kişi ide Nevzat Aydın'dı . Nevzat Aydın da futbol sektörüne girmek istiyor. Kendisi İstanbul'da yaşadığı için İstanbul'dan kulüp arıyor. Kendisi İstanbul dışına çıkmak istemediği için stratejik ortaklık olmadı. Benim aradığım insanlar bu tarz kişilerdi. Bize gelen bütün talepler stratejik ortak yerine normal ortaklık teklifleri gibi oldu. Ben kulübün yarışmacı haklarını devrettiğim zaman benim gözümün arkada kalmaması lazım. Rasyonel adımlarla ciddi örgütlenme ile yapmak lazımdı fakat şu an bunlar olmadı" diye konuştu.

"Bu sezon istediğimiz ortağı bulur muyuz bulmaz mıyız bilemiyorum"

Yurt dışındaki yatırımcılarla yapılan görüşmeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özkan, "Türklerle istediğimizi bulamayınca yabancı ortak arayışlarına döndük. Şu anda görüştüğümüz üç grup var. Bunun avantajlarının olduğu kadarıyla dezavantajları da var. Olma ihtimaline karşılık olmama ihtimali de var. Görüştüğümüz kişiler 6-7 ay öncesine kadar 'Takımı Süper Lig'e çıkar, ortak olalım' diyorlardı şimdi ise keşke düşmeseydiniz demeye başladılar. Bu anlamda süreç böyle geçiyor. Bu sezon istediğimiz ortağı bulur muyuz bulmaz mıyız bilemiyorum. Ben gelecek kişi veya gruplardan önce para değil, ortağın bu işi yapabilirliği ve benim çizdiğim çerçeveyi görmek istiyorum" dedi.

Seyit Mehmet Özkan sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer yabancı ortak olursa ve buraya yatırım yapacaksa öyle 'Yabancı oyuncu oynatmayacaksın' diye kısıtlayıcı madde koyamam. Ben burayı yönetirken A Takım maçlarında ilk 11'de 4 tane Öz Kaynak Sistemi oyuncusu oynayacak diye kural koyabiliyordum. Yabancı ortak gelirse bunları kullanacaktır. Biz TFF 1. Lig'de mücadele ettiğimiz sürece kendi Öz Kaynak Sistemi'nden yetiştirdiğimiz oyuncularımızla, yabancı oyuncu oynatmadan mücadele ettik. İnsanlara heyecan vermişiz, farkındalık oluşturduk. Altınordu'yu bir adım ileriye oynatmak için stratejik ortak yapacağız. Eğer böyle birilerini bulamazsak dünyanın sonu değil. Biz yine kendi oyuncularımızı yetiştireceğiz. Öyle diğer takımların yaptığı gibi bir sürü oyuncu transfer edecek paramız yok. Biz yolumuzdan devam edeceğiz. O da bir yoldur. Bir iki ay içinde bazı durumlar netleşir. Eğer ortak olmazsa gelecek sezon Altınordu armasını iyi yerlere getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."