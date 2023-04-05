Seyit Mehmet Özkan: “Turnuvanın amacı illa ki yenmek değil”

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 7-9 Nisan'da gerçekleştirecekleri Uluslararası U12 İzmir Cup için takımların gelmeye başladığını ve yarın öğlene kadar tüm takımların yerleşmesinin planlandığını söyledi.

U12 İzmir Cup turnuvası 7 Nisan Cuma günü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve birçok kişinin katılımıyla başlayacak. Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Uluslararası U12 Cup ile alakalı açıklamalarda bulunarak, “Bu toprakların çocukları, Avrupa'dan kendi yaş grubuyla 3 gün boyunca bir şenlik havası içinde geçecek. Bu turnuvanın amacı illa ki yenmek değil, şampiyon olmak değil, 12 yaş bunlar. Bunlar burada çocukluklarını yaşasınlar. Değişik kültürlerden kendi yaşıtlarıyla birlikte sportif karşılaştırmalar yaparak kendi farkındalıklarını arttırsınlar, amacımız bu” diye konuştu.

40 ülkeden katılım olacak

Özkan, Kovid-19 salgını nedeniyle turnuvayı 2 kez yapamadıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz bilerek organizasyonun adını Altınordu Cup değil, U12 İzmir Cup koyduk. Aynı zamanda bu kente olan borcumuzu bi şekilde ödemeye çalışıyoruz. 40 yabancı ülke geliyor, hepsi çok ünlü. Hepsini teker teker saymayayım. Yani büyük bir şenlik havasında geçecek. Herkesi davet ediyoruz, gelsinler, şimdi biz biraz önce maç izledik. Çok keyifliydi, herşey güzel. Çocuklar gülünce hepimiz daha mutlu oluyoruz. Çocuklarda inşallah bütün toplumlarda çocukluklarını yaşasınlar. Daha farkındalıkları yüksek bireyler olarak bu toplumda herkes kendi ülkesinde, iyi birey iyi vatandaş iyi sporcu olur ve daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmak için elimizden geleni yapacağız.”