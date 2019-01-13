Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık uygarlık mirasını gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığının 8'inci yayını 'Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl'ı okuyucuyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Son 4,5 yıldır akademik çalışmalara verdiği destek ile Aliağa tarihine tüm yönleriyle ışık tutan ve kültür yayınlarıyla geçmişi geleceğe taşıyan Aliağa Belediyesi, 'Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl'ı, şubat ayında ayın kitabı olarak Aliağalı tarihseverlerin beğenisine sunacak.

Seyyahların gözünden Aliağa

17. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar Aliağa'yı ziyaret etmiş Türklerin ünlü seyyahı Evliya Çelebi'den, İngiliz, Rus, Fransız, İskoç, Avusturya ve Alman dünyaca ünlü birçok seyyahın Aliağa'ya dair seyahatnamelerini konu alan kitap, Aliağa ve çevresiyle ilgili birçok bilinmeyeni gün ışığına çıkarıyor.

Aliağa tarihine ilgi duyanlar için

Seyyahlar, seyahatnameler, haritacılık gibi alanlarda Türkiye çapında uzmanlığı ile bilinen araştırmacı-yazar İlhan Pınar'ın bir yıllık çabaları sonunda ortaya çıkan eser 247 sayfadan oluşuyor. Aliağa tarihine ilgi duyan okurların elinden düşüremeyeceği dev eserde özellikle 19. yüzyılda -kısmen daha öncesinde de- Aliağa ve yakın çevresiyle ilgili üretilmiş bilgiler bir araya getirilerek meraklılarına sunuldu.

Kitaba ücretsiz sahip olabilirsiniz

Aliağa Belediyesi kültür yayını olarak şubat ayında okurlara ücretsiz dağıtılacak kitaba Hilal Masa'dan, Yeni Mahalle, Yeni Şakran ve Helvacı hizmet birimlerinden, Nadir Nadi Kütüphanesi ve muhtarlıklardan sahip olunabilecek. Aliağa dışında ikamet eden vatandaşlar ise Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası e-belediye-yayınlarımız bölümünden kitabı okuyabilecek ya da PDF olarak indirebilecek.

2 bin 780 sayfalık dev arşiv

Aliağa Belediyesi bugüne kadar Aliağa Kent Kitaplığı adı altında yayınladığı; 120 sayfalık Aliağa'nın Antik Kentleri, 432 sayfalık Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar, 320 sayfalık Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1. Cilt, 600 sayfalık İlk Çağ'dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi, 400 sayfalık Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu, 446 sayfalık Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2. Cilt, 215 sayfalık Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar'dan sonra şubat ayı içinde dağıtılacak olan 247 sayfalık Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl ile toplam 2 bin 780 sayfalık dev bir arşive sahip oldu.