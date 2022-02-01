Sezen Ünlü davasında "Bu dünyada kavuşamadınız, öbür dünyada kavuşursunuz" mesajı iddiası

İzmir'de nikahsız olarak yaşadığı ve 5 aylık hamile olan eşi Sezen Ünlü'yü 17 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen E.K., Sezen Ünlü'nün ölümünün ardından Ünlü'nün kuzeninin kendisine "Bu dünyada kavuşamadınız, öbür dünyada kavuşursunuz" tarzında bir mesaj attığını söyledi.

26 Mart 2020'de İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17) sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen, nikahsız eşi Anıl Yolum (24) tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Anıl Yolum için ‘Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve ‘Çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istendi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Anıl Yolum ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Anıl Yolum'un abisi B.Y., kardeşi ve Sezen Ünlü arasında kardeşinin işsiz olması ve Sezen'in babasının uyuşturucu kullanması nedeniyle sürekli tartışma yaşandığını belirterek Sezen'in kardeşini aldattığını duyduğunu iddia etti.

"O karnındaki çocuğu bana vereceksin"

Sanık tarafından Sezen'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve duruşmada tanık olarak dinlenen E.K., Sezen Ünlü ile sadece sosyal medya üzerinden görüştüklerini ve iddia edildiği gibi sevgili olmadıklarını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sezen Ünlü'nün kuzeni T.İ. ise Sezen'in Anıl Yolum ile kavgalı olduğu süreçte 3 ay boyunca kendi evinde kaldığını anlatarak, “Sezen, Anıl tarafından sürekli rahatsız ediliyordu. Sezen, Anıl hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. BU karardan sonra Anıl, sahte sosyal medya hesapları açarak Sezen'i tehdit edip, ‘O karnındaki çocuğu bana vereceksin' diye mesaj attı. Olay günü, Sezen'in bir kız arkadaşının buluşmak istemesi üzerine evden çıktı. Daha sonra arkadaşı ile buluşmak için girdiği sokakta öldürüldü” dedi.

"Bu dünyada kavuşamadınız, öbür dünyada kavuşursunuz"

Sanık avukatının sorusu üzerine T.İ., Sezen Ünlü'nün ölümünün ardından iddia edildiği gibi E.K.'ye mesaj atmadığını söyledi. Sanık avukatının aynı soruyu sorduğu E.K. ise “T.İ., Sezen Ünlü'nün ölümünün ardından bana ‘Bu dünyada kavuşamadınız, öbür dünyada kavuşursunuz' tarzında bir mesaj attı” diye konuştu.

Sanık avukatı, Sezen Ünlü'nün sanık Anıl Yolum'a tehdit ve hakaretler içeren ses kayıtlarını mahkeme heyetine sundu.

Mahkeme heyeti, karara etki edecek olan tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.