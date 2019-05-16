SGK İzmir İl Müdürü Gülcemal: “Bugün karşımızda 13 yaşında bir delikanlı var”

Her sene kendimizi geliştirerek aktif, çağdaş sürdürülebilir, her geçen seneye uyum sağlayan, donanım ve yazılımsal anlamda günceli yakalayan SGK olarak 13 senede buraya geldik” dedi.

SGK İzmir İl Müdürlüğü, SGK Haftası nedeniyle İzmir Ticaret Odası (İZTO) Konferans Salonunda Dijitalleşme ve Geleceğin Sosyal Güvenliği konulu panel düzenlendi. Panelde, geleceğin sosyal güvenliği ve dijitalleşme, sosyal güvenlikte yeni yaklaşımlar, Kayıt dışı istihdamın denetimi ve geleceğin liderleri gibi konular ele alındı.

“13 yaşında bir delikanlı var”

Toplantının açılışında konuşan SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, “16 Mayıs 2006'da SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının tek bir çatı altında toplandığını hatırlatarak, “Sosyal Güvenlik Kurumu e-devlet sistemi üzerinde en fazla uygulaması olan birinci kurum. SGK çatısı altında, SGK'nın önderliğinde dijitalleşmeyi ve geleceğin sosyal güvenliği konuşmanın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bugün karşımızda 13 yaşında bir delikanlı var. Her sene kendimizi geliştirerek aktif, çağdaş sürdürülebilir, her geçen seneye uyum sağlayan, donanım ve yazılımsal anlamda günceli yakalayan SGK olarak 13 senede buraya geldik. Sistemin sürdürülebilirliği, dönüşümü sağlandı, biz 13 yıl sonraya 23 yıl sonraya bakıyoruz” diye konuştu.

“Devir değişti”

SGK'nın, aradan geçen 13 yılda çok yol kat ettiğini vurgulayan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Cemal Elmasoğlu da, SGK çalışanlarını özverili çalışmaları nedeniyle tebrik ettiklerini belirtti. İlerleyen teknoloji hakkında konuşan Elmasoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Devir değişti, yakın bir zaman içerisinde hayatımızda olan teleksler, daktilolar, CD'ler tarih oldu. Bu ciddi değişimden dolayı üyelerimizin dijitalleşme ile ilgili stratejilerini geç olmadan belirlemeleri gerekiyor. Sosyal medya ve bulut verilere yatırım yaparak bu tip yenilikleri iş hayatının parçası haline getirmeleri gerekiyor. Çünkü değişen iş anlayışı ve müşteri profili bunu gerekli kılıyor. Akıllı telefon, tabletler ve saatler iş hayatımızın yanı sıra özel hayatımızın da vazgeçilmez parçaları haline geldiler. Baş döndürücü bir hızda ilerleyen teknolojik gelişmelerle birlikte 2040'ların, 2050'lerin Türkiye'sini hayal bile edemiyorum. Geleceği gören, dünyayı global bir köy olarak algılayan ve dünya ile entegre firmalar rekabette ayakta kalmayı başarabilecekler.”

“SGK'nın yükü ağır”

İzmir'de 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında 131 bin 576 iş yeri olduğunu, bunlardan 129 bin 844'ünün özel işletme olduğunu kaydeden Elmasoğlu, “Zorunlu sigortalı sayısı 917 bin 262. Bunun 886 bin 755'i özel sektör çalışanı. Bağımsız çalışanlar 125 binin, tarım çalışanları ise 26 bin 500'ün üzerinde. SGK'nın gördüğünüz gibi yükü son derece ağır. Bu nedenle SGK'nın ALO 170, SGK TV ve sosyal medya paylaşımlarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. SGK'nın tüm duyurularını üyelerimize ulaştırmada köprü rolü oynuyoruz. Tüm üyelerimizden Sosyal Güvenlik Kurumunun ve hatta odamız başta olmak üzere ilgileri olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medya hesaplarını takip etmelerini öneriyorum” dedi.

Oturumlar gerçekleştirilecek

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ilk oturumda; SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal'in moderatörlüğünde Prof. Dr. Tijen Erdut, Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Dr. Yenaş Arslan, "Geleceğin Sosyal Güvenliği ve Dijitalleşme" konusunda bilgilerini paylaştı. Yazar ve İnsan Kaynakları Profesyoneli Gonca Elibol ise, "Geleceğin Lideri Nasıl Olacak, Siz Hazır mısınız?" konusunda sunum yaptı. Panelin ikinci oturumu, Sosyal Güvenlik Uzmanı Çağlar Mızrak moderatörlüğünde gerçekleşecek. Bu oturumda, Sosyal Güvenlik Uzmanı Bünyamin Toker, Sosyal Güvenlik Uzmanı Can Özkara ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Bülbül, "Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar" hakkında konuşacak. Panelin son oturumu ise Sorumlu Sosyal Güvenlik Denetmeni Alper Çelikkol moderatörlüğünde gerçekleşecek. Üçüncü oturumda, Sosyal Güvenlik Denetmeni Burak Engin ve Sosyal Güvenlik Denetmeni Emin Ataş, "Kayıtdışı İstihdamın Denetim" başlığı altında bilgilerini anlatacak.