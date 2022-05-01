Sıcak günlere denk gelen Ramazan Bayramı'nın gözdesi soğuk baklava

Geleneksel baklavanın soğuk olarak tüketilebilen çeşidi soğuk baklava, Ramazan Bayramı'nın sıcak günlere denk gelmesiyle klasik baklavanın tahtını salladı.

Covid-19 pandemisinin yavaş yavaş sonlanmasıyla vatandaşlar Ramazan Bayramı ziyaretlerini yüz yüze yapmanın heyecanını yaşarken, bayram geleneği olan baklava ikram etme alışkanlığı da son zamanların gözdesi soğuk baklava ile değişime uğradı. Geleneksel baklavanın soğuk olarak tüketilebilen çeşidi soğuk baklava, Ramazan Bayramı'nın sıcak günlere denk gelmesiyle klasik baklavanın tahtını salladı.

İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren ünlü bir baklava firmasının yönetim kurulu üyesi Cevdet Murat, vatandaşların bayram ziyareti özleminin bu bayram son bulacağını ifade ederek, “Ziyaretler ve hediyeleşme artık artıyor ve soğuk baklava da yaz aylarının vazgeçilmez bir tatlısı haline geldi son dönemlerde. Öyle bir tatlı ki çikolata sevenler, sütlü tatlı sevenler ve baklava sevenlerin hepsi bu ürünü seviyor. Çünkü bu ürününü içinde hepsi var” dedi.

“İlk ortaya çıktığında yadırgandı”

Soğuk baklavanın ilk ortaya çıktığında yadırgandığını söyleyen Murat, “Baklavanın içinde süt, çikolata olmaz diye yadırgandı. İlk çıkardığımızda insanlar ön yargıyla yaklaştı. Daha sonra soğuk baklavanın bambaşka bir lezzet olduğu anlaşıldı ve müdavimleri oluştu. Fıstıklı baklavaya ilave olarak içerisinde süt ve krema var. En sonunda da üzerine rendelenmiş çikolata ekleniyor. Türkiye'de ağır diye şerbetli tatlı yemeyen bir kitle var. Soğuk baklavayla beraber bu algı da kırıldı. Baklava camiasında soğuk baklava meşhur oldu” diye konuştu.

“Kaliteli baklava 200 liradan aşağı satılamaz”

Kaliteli bir baklavanın kilosunun 30 liraya satılmasının imkanı olmadığını da söyleyen Cevdet Murat, “Kaliteli bir baklava 200 liradan aşağı olmaz. Kaliteden kastım, içerisinde kullanılan malzeme. Ucuz baklavalarda sade yağ yerine margarin kullanılıyor. Hile yapanlardan uzak durup, herkes güvendiği baklavacıdan alışveriş yapsın. Sağlık o kadar ucuz değil. Ucuz baklavadan yarım kilo alacaklarına kaliteli baklavadan 200 gram alıp sağlıkla yesinler” uyarısında bulundu.