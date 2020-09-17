Sıcaklıklar incirin rekolte ve kalitesini etkiledi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde incir üreticileri, Temmuz ayı sonunda yaşanan mevsim normallerinin üstündeki aşırı sıcakların incir rekoltesini ve kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ödemiş ilçesinde incir yetiştiriciliği yapan Orhan Dönmez, aşırı sıcakların başlamasıyla birlikte yapraklarda kavrulma başladığını ifade etti. "Bu yıl incir kalitesinde ve rekoltesinde bölge olarak olumsuzluk yaşadık" diyen Dönmez, "Mayıs ayında gelen ani yağmurlarla birlikte ağaçlara attığımız ileklerde sıkıntı yaşamıştık. Sıcakların artmasıyla birlikte de yapraklarda kavrulma meydana geldi. Eylül ayının ilk yarısı geride kaldı ama sıcak havanın etkisi hala devam ediyor" dedi.

Orhan Dönmez, "İncir, sıcak hava ister. Aynı zamanda rüzgâr bekler. Bu yıl normalin üstünde bir sıcak hava ile karşı karşıya kaldık. İncir, kış aylarında su ister. İklim şartlarındaki değişimden dolayı ağaçlar şaşırmış durumda. Olgunlaşan meyvenin ağaç dibine düşmesi gerekirken, olgunlaşmadan ekşime meydana geldi. Üretici yemeklik incir üretiminde zorlandı" şeklinde konuştu.

İncirin toptan fiyatları ile ilgili bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Fiyatlar geçen yılla aynı düzeyde kaldı. 1'inci kalite kuru inciri toptan 25 liraya sattık. 2'inci kalite 15 liradan alıcı bulurken, hurda ve natron olarak adlandırdığımız kuru incir de 3 lira ile 6 lira arasında alıcı buldu."

"Rekolte ve kalite düşerken fiyatlar da geçen yılla aynı kaldı"

Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kaymakçı Mahallesi Muhtarı Şakir Balcılar da, bölgedeki iklim şartlarının zamanla değiştiğini belirterek, "Eylül ayının ortası geride kaldı. Bu yıl hava sıcaklıkları geçtiğimiz yıllara göre yüksek idi. Her yıl eylül başında yağış görülürken, bu yıl henüz su yüzü göremedik. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrettiği için incirler de etkilendi. İncir ağaçları bu yıl aşırı sıcaklardan etkilendi. Rekolte ve kalite düşerken fiyatlar da geçen yılla aynı kaldı" şeklinde konuştu.