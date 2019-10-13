Şiddete sessiz kalanlara dikkat çeken Ece Kınacı'ya bir ödül daha

Ece Kınacı, “Rüyamda Ölü Gördüm” filmi ile 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Bugüne kadar birçok ödülü bulunan Kınacı, aynı filmle 4. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali ve Mersin Kızkalesi Film Festivali'nde de birincilik almıştı.

Genç yönetmen Ece Kınacı, daha eğitimini sürdürürken kazanmaya başladığı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Yaşar Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümünden mezun olan ve üniversitenin Medya Merkezinde video tasarımcısı olarak görev yapan Ece Kınacı, son filmi “Rüyamda Ölü Gördüm” filmi ile 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. ABD ve İspanya'da 5 yıldır var olan festival, Türkiye'de “Directed by Women Turkey” adıyla ilk kez gerçekleştirildi. 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali, İstanbul Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde düzenlendi. Festival, kadın kısa filmcileri teşvik etmek, sayılarının ve üretimlerinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenirken her dilden, kültürden farklı bakış ve hikayelere sahip kadınların çektiği kısa filmlerin buluşmasını sağladı.

Kadın yönetmenlerin filmleri yarıştı

'Uluslararası' ve 'Ulusal' kategorilerinde kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon ve genç bakış türündeki kadın yönetmenler tarafından çekilmiş filmler yarıştı ve 44 kısa film seyirciyle buluştu. Festivale paneller atölye çalışmaları söyleşiler aracılığıyla sinema sanatına katkıda bulunan yerli ve yabancı konuklar da yer aldı. Türkiye'den 50 kadın yönetmenin başvurduğu bölümde, 30 film (15 yerli, 15 yabancı) finale kaldı. Ön elemeyi geçerek festival boyunca gösterilen filmlerden üçü ödüllendirildi. Ödül alacak filmleri oyuncu Bennu Yıldırımlar, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yönetmen Çağrı Vila Lostuvali ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik'ten oluşan jüri belirledi. Yasemin Demirci, "Haftasonu" adlı filmiyle Ulusal Yarışma Ödülü'nü kazanırken normalde tek ödül olan bu kategoride jüri üyelerinin kararıyla ekstra bir Jüri Özel Ödülü oluşturularak “Rüyamda Ölü Gördüm” filmiyle Ece Kınacı'ya verildi. Ödülünü Kınacı'ya; jüri üyeleri Bennu Yıldırımlar, Çağrı Lostuvali ve Ceylan Özçelik birlikte takdim etti. Kınacı'ya, ödülünün yanı sıra bir sonraki film projesi için yapım desteği de verildi. Ödül verilirken, “Gözünüzü kapattığınız travmatik anları etkin bir kurgu diliyle aktardığı için Jüri Özel Ödülü oluşturarak Ece Kınacı'ya vermek istedik” denildi.

Şiddete duyarsız kalanları anlatmıştı

Mersin'in Anamur ilçesinde çekilen filmin, senaryo, çekim, kurgu gibi bütün yapım aşamalarında kendisinin yer aldığını ve filmin temasını anlatan Kınacı, “Şiddet ve acının seyirlik bir malzemeye dönüştüğü, robotlaşan, sömürülen, tüketim nesnesi haline gelen bu yaşadığımız yüzyılda; kendini uyanık sananların, yalandan örülmüş bir fanus içinde hep üç maymunu oynayarak yaşayanların hikayesini anlatmak istedim” diye konuştu. Ece Kınacı, toplamda 6 kısa film çekti. Filmleriyle 72. Cannes Film Festivali Short Film Corner ve IMAGO Awards başta olmak üzere ulusal ve uluslararası film festivallerinde 15 ödül ve 50'nin üzerinde finalistlik kazandı, gösterimler aldı. Dokuz Eylül Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini sürdüren Kınacı, ayrıca bir sonraki belgesel ve kurmaca kısa film projeleri için de çalışıyor.