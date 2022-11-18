Şiddetten kaçarak sokakta kalan anne ve 4 çocuğuna yardım eli

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan ve eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla evinden kaçarak sokakta kalan yabancı uyruklu anne ve 4 çocuğu, İzmirli hayırseverler ve emniyetin yardımıyla otele yerleştirildi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan R.M. (28), iddiaya göre kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle çocukları S.M.A. (7), A.M.A. (5), A.M.A. (4) ve S.M.A. (2) ile beraber evini terk etti. Çaresiz kadın, 4 çocuğuyla birlikte bir yorganın üstünde parkta kalmaya başladı.

Görüntüler sosyal medyaya düştü, hayırseverler yardım eli uzattı

Dört küçük çocuğuyla birlikte sokakta kalan kadının görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine İzmirli vatandaşlar harekete geçti. İzmirli hayırsever Berrin Güner ve İzmir Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Derneği (İZTUMED) Başkanı Bedri Yalçın, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla R.M. ve çocukları bulundukları yerden alarak bir otele yerleştirdi. Soğuk havada dışarda kalan ve bir yorganla hayatta kalmaya çalışan anne ve çocuklar, geceyi yerleştirildikleri otelde geçirdi.