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Şifa Veren Sesler'den 'Cumhuriyet Konseri'

Medical Park İzmir Hastanesi Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu, hastane bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel konser verdi.

Medical Park İzmir Hastanesi Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu, hastane bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser verdi.



Medical Park İzmir Hastanesi Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu'nun hastane bahçesinde verdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser dinleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Gökçe Eriş koro şefliğinde gerçekleşen konserde; cumhuriyet şarkıları, marşlar ve Atatürk'ün en sevdiği parçalar seslendirildi. Katılımın yoğun olduğu konserin sonunda Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Müslüm Yıldız, koro ekibine teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

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