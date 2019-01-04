'Şifa Veren Sesler'den yeni yıla merhaba konseri

Medical Park İzmir Hastanesi tarafından kurulan Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde verdiği yeni yıl konseri ile müzik ziyafeti yaşattı.

36 çocuğun sahne aldığı ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Ses Sanatçısı Gökçe Eriş koro şefliğinde gerçekleşen konserde Türk Halk Müziği ve pop tarzında eserler seslendirildi. Katılımın yoğun olduğu gecede minik efe Kazım Zeybek Şenol'un zeybek gösterisi de büyük alkış aldı.

Konser sonrası konuşma yapan Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Öncelikle değerli konuklar bu özel gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şifa Veren Sesler Çocuk Koromuzun üç yıllık bir mazisi var. Değerli ses sanatçımız Gökçe Eriş ile bu koronun temellerini atarken çok yoğun emekler sarf ettik. Bu koronun logosundaki renkler de bile onun çok fazla emeği var. Bu yüzden kendisine bu güzel eseri ve tabloyu bizlerle buluşturduğu için şahsım ve yönetimim adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu minicik kalplerin gelecekte sanat alanında çok büyük işler yapacağına inanıyoruz ve bu yolculuklarında onlara elimizden gelen tüm desteği sağlayacağımızı belirtmek istiyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından Hastane Genel Müdürü Veysi Kubba ve İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay ile birlikte Ses Sanatçısı Gökçe Eriş'e, koroda yer alan çocuklara ve saz heyetine çiçek ve plaket takdim etti.