'Şifa Veren Sesler'den yeni yıla merhaba konseri

8-14 yaş arası 35 çocuğun sahne aldığı ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Gökçe Eriş şefliğinde gerçekleşen yeni yıl konserinde, Türk müziğinden seçme eserler, pop şarkılar, marşlar ve Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay'ın da katıldığı konserde, minik efe Kazım Şenol'un zeybek dansı büyük alkış aldı. Konserin sonunda sahneye davet edilen Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, "Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek adına 3 yıl önce Gökçe Eriş hocamız ile birlikte koromuzu oluşturduk. 3 yılın sonunda diktiğimiz fidanlar ağaç haline gelmeye başladı. Bundan dolayı Medical Park İzmir adına mutlu ve gururluyuz. Çocuklarımızın inanılmaz gayreti ve ailelerimizin de desteği ile bu tabloyu oluşturduk. Ümit ediyorum ki koromuzdaki çocuklarımız, gelecekte sanat alanında önemli yerlerde olacak" dedi.

Konuşmanın ardından Veysi Kubba ve Nesim Tanğlay ile birlikte, Ses Sanatçısı Gökçe Eriş'e, koroda yer alan çocuklara ve saz heyetine çiçek ve plaket takdim etti. Katılımın yoğun olduğu konserin çıkışında ise konsere gelen herkese fidan hediye edildi.