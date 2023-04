Sıfır Atık Günü'ne Bergama damgası

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, Bergama'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Çevreyi korumanın önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için Bergama Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' çalışmalarını kadim şehrimiz UNESCO Dünya Mirası Bergama'da titizlikle yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı ve 105 ülkenin desteği ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü için Bergama'da düzenlenen etkinlikler, kortej yürüyüşü ile başladı. 'İkinci bir Dünya Yok' ana fikri ile 'Temiz Bir Çevre'ye dikkat çekmek üzere düzenlenen kortej yürüyüşünde 'Sıfır Atık' için farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Mehmet Akif Ersoy Parkı'ndan (Bayraklı Park) başlayan kortej yürüyüşüne; öğrenciler, sporcular, öğretmenler, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Ellerindeki dövizlerle Kültür Merkezine kadar yürüyen herkes, 'Daha Yaşanabilir Bir Dünya' için yapılması gerekenlere, ağaçların korunması, her şeyin çöpe atılmaması gerektiğine, sularla birlikte insanlığında yok olacağına ve ambalaj atıklarının çöp olmadığına dikkat çektiler.

Geri Dönüşüm Defilesi ve Geri Dönüşüm Sergisi ilgiyle izlendi

Kortej yürüyüşünün ardından, Bergama Kültür Merkezinde Geri Dönüşüm Defilesi yapıldı. Defilede, 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu, Ali Rıza Eroğlu İlkokulu, Aşağıbey İlkokulu ve Ortaokulu, Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu, Bergama Yusuf Kemalettin Perin MTAL ve Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencileri geri dönüşümden elde edilen elbiseleri sergiledi. Defileyi ilgi ile seyreden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve protokol üyeleri, daha sonra Geri Dönüşüm Sergisi'nin açılışını gerçekleşirdiler. Bergama Belediyesi çalışanlarının, 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu, Aşağıbey İlkokulu ve Ortaokulu, Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu, Yusuf Kemalettin Perin MTAL ve Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencilerinin geri dönüştürülen materyallerden yaptıkları eserler sergide yer aldı.

"Bergama Sıfır Atık bilincine emin adımlarla ilerliyor"

Sıfır Atık Günü dolayısıyla Bergama Belediyesinin yaptığı geri dönüşüm ve Sıfır Atık çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, kadim şehir Bergama'da çok sayıda projeye imza attıklarına, bu projeler sayesinde ilçede Sıfır Atık bilincinin her geçen gün daha da ilerlediğine dikkat çekti. Başkan Koştu, "Vatandaşlarımız, eğitimcilerimiz, öğrencilerimiz toplumumuzun duyarlı her bir ferdi sayesinde topladığımız atıklar, ayrışarak yeniden kullanıma sunuluyor. Cam, kağıt, metal ve plastik gibi atıkları yeniden dönüştürme ile çevreyi korumuş, ekonomiye de katkı sağlamış oluyoruz. Okullarda öğrencilerimize yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde toplantılar, yarışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler sayesinde Sıfır Atık noktasında önemli mesafeler aldık, almaya devam ediyoruz. Çalışmalarımıza katılan her bir hemşehrime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.