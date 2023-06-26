Sığacık'ta bayram öncesi valiz sesleri duyulmaya başladı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi'nde, Kurban Bayramı öncesi turizm hareketliliği arttı. Bayramın birinci günü pansiyonların dolması, ikinci günü ise günü birlik tatilcilerle ilçede tatil yapanları sayısı 1 milyona ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin göz bebeği tatil bölgelerinden biri olan İzmir Sığacık, her bayram öncesi olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de tatilcileri ağırlıyor. Eşsiz denizi, lezzetleri ve konaklama imkanlarıyla tatilcilerin gözde merkezlerden biri olan Sığacık, bayram arifesinde dolmaya başladı. Özellikle Kaleiçi tatilcilerin uğrak mekanı olurken, Akkum Plajı ve Ekmeksiz Plajı denize girmek isteyenlerin adresi oldu. İlçede faaliyet gösteren oteller ise yüzde 85 oranında doluluğa ulaştı. Bayramın ikinci günü günü birlik tatilcilerle birlikte Sığacık'ta 1 milyon kişinin tatil yapması bekleniyor.

"Valiz seslerini duymaya başladık"

Sığacık'ta pansiyon işletmeciliği yapan Melek Çırban, "Kurban Bayramı hafta sonu itibariyle yoğunluk başladı. Valiz seslerini duymaya başladık. Aslında daha erken başlardı ama seçimler ve okulların geç kapanması biraz sezonun geç başlamasına sebep oldu. Sığacık diğer tatil beldelerine göre fiyatlarımız daha çok uygun. Sığacık'ın ortamı güzel, yemekleri güzel, denizi güzel, eğlencesi güzel daha ne olsun" ifadelerini kullandı.

Sığacık'ta işletmeci Hacer Ecer ise "Sezon henüz başlamadı diyebiliriz ama bayram öncesi tatilciler gelmeye başladı. Benim bu sene ikinci sezonum geçen sezonda bayram itibariyle yoğunluk başlamıştı. Sığacık'ın fiyatları gerçekten çok uygun gelen müşteriler gerçekten bu fiyat mı diye sorduğu oluyor" dedi.