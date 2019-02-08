Sigara bırakma gününde vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 9 Şubat Sigara Bırakma günü nedeniyle, sigara ve tütünün zararları, bırakmak için ne yapılabilir, nerelere başvurulabilir konularında bilgilendirme yapmak amacıyla Pasaport İskelesi önünde stant kurdu.

Farkındalık oluşturan ve bilgilendiren broşürlerin dağıtıldığı stantta İzmirlilere karbonmonoksit ölçümü de yapıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur, sigaranın ölüm nedenlerinin en başında geldiğine dikkat çekerek dünyada 1.3 milyar insanın sigara içtiğini, her 10 ölümden birinin sigara sebepli olduğunu belirterek, “Tütün kullanan insanların hayatından ortalama 15 yıl gidiyor. 2006 yılında başbakanlık genelgesi şeklinde ulusal tütün kontrol programı yürürlüğe girdi. 2009'da da tütün ürünlerinin zararlarından koruma kanunu yürürlüğe girdi. Bu iki düzenlemenin 3 hedefi vardı. Birincisi gençlerde ve çocuklarda sigaraya başlanmasının engellenmesi, başlayanların bırakması için desteklenmesi ve içmeyenlerin içenler yüzünden etkilendiği pasif içiciliğin ortadan kaldırılması hedefleniyordu. Bu 3 hedef çerçevesinde kontrol programı ve kanun uygulanmaya başladı" diye konuştu.

23 bin kişiye sigara bırakmak için ilaç

Açılan stantta karbonmonoksit ölçümü yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Dr. Salnur, “Karbonmonoksit ölçümü yaparak vücudumuzun karbonmonoksit seviyesini ölçüyoruz. Bu ölçümde belli değerler var. 6'nın üzerinde değerler çıkarsa, sizin vücudunuzda karbonmonoksit normal değerlerin üzerine çıkmış demektir. Tedbir almanız gerekiyor. İlimizde 20'si merkezde olmak üzere 32 sigara bırakma polikliniğimiz bulunuyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Bu polikliniklere 2018'de 23 bine yakın başvuru olmuş ve 3 bin hariç olmak üzere ilaç başlanmış. Sigarayı bırakmak için verilen ücretsiz ilaç her vatandaşa da başlanamıyor. Doktorlarımızın değerlendirmesinden sonra kullanım uygun görülüyor” ifadelerini kullandı.

Bir hafta sürecek

Bir hafta boyunca Dünya Sigarayı Bırakma Günü çerçevesinde etkinliklerim süreceğini ve tüm ilçelerdeki alışveriş merkezlerinde stand açtıklarını ve söyleyen İl Sağlık Müdürü Salnur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Restoran, büfe ve market gibi açık alanlardaki vatandaşların yanı sıra taksi, minibüs şoförlerine da broşür dağıtıyoruz. Bu kadar zararları bilinen tütün ve tütün ürünleri için bugünü bir milat yapalım. Kullanıyorsak bırakalım, kullanmıyorsak yakınlarımızı uyaralım. Bu hafta çerçevesinde yoğun çalışacağız ama ara ara bu faaliyetleri yıl içinde yürütüyoruz.”