Sigara hem bulaş hem de ölüm riskini artırıyor

Merda Erdemir Işık, Covid-19 virüsünün sigara içenleri daha fazla etkilediğini açıkladı. Dr. Işık, "Sigara içmek hem bulaş hem de bulaş sonrası ölüm riskini artıyor" açıklamasında bulundu.

Sigara içenlerin Covid-19'a yakalanma riskinin daha az olduğu iddiasına yönelik araştırma ve haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Dr. Işık, sigara içmenin hem bulaş hem de bulaş sonrası ölüm riskini artırdığını belirtti. Bu tartışmalara son noktayı koyan Dr. Işık, "Sigara içerken parmaklar dudak ile temas etmektedir. Bu da virüsün elden ağza geçme ihtimalini artırır. Öte yandan yapılan bilimsel çalışmalar aktif sigara içen kişilerde, Covid-19 hastalığının ağır seyretme riskinin 2-4 kat daha fazla yüksek olduğunu gösteriyor. Sigarayı yakın zamanda bırakanlarda bu riskin daha düşük olduğu görülüyor. Covid-19 hastalarında yapılan araştırmalar hastalığın sigara içenlerde daha sık görüldüğünü gösteriyor. Tütün kullanımı ayrıca kalp damar ve kronik solunum yolu hastalıklarının oluşma riskini artırırken, bu hastalıklara yakalanan kişilerde Covid-19 daha ağır seyrediyor. Sigara tiryakisi iseniz şimdi bırakmanın tam zamanı" dedi.

Sigara çok önemli bir halk sağlığı sorunudur

Sigara içiciliğinin Covid-19'un ilerlemesi açısından bir çok risk faktörü oluşturduğunu ifade eden Dr. Işık, "Sigara içen kişilerin hiç sigara içmeyenlere göre hastalıklarının ilerleme ihtimali çok daha yüksektir. Sigara çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye'de sigaraya karşı verilen mücadelenin aralıksız ve artarak sürmesi gerektiği inancındayım" diye konuştu.