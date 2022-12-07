"Sihirli Fırçalar" köy okullarının duvarlarını boyadı

İzmir'in Foça ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, birlikte köy okullarının duvarlarını boyayarak rengarenk bir görünüme kavuşturdu.

Foça ilçesinde öğretmen Elif Çakır, kentteki köy okullarının boyanması için "Sihirli Fırçalarla Renkler Her Yerde" projesini başlattı. Bu çerçevede Çakır, ressam ve emekli İngilizce öğretmeni Özlen Sertbaş ile temasa geçti. Ardından Foça Kaymakamlığı, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye iş birliğinde proje hayata geçti.

Öğretmenler Elif Çakır, Şefika Karabörk ve ressam Özlen Sertbaş, tek tek ihtiyacı olan okulların listesini belirleyerek, okulların duvarlarını boyamaya başladı. Öğrencilerinde yardımıyla eğitimciler, okulun duvarlarını eğitici ve eğlendirici içeriklerle boyayarak rengarenk bir görünüme kavuşturdu.

Köy okullarında öğrencilerle birlikte okulun duvarlarını boyamak istediğini, bunun yıllarca hayalini kurduğunu ifade eden Özlen Sertbaş, öğretmen Çakır ile bu hayali gerçekleştirdiğini söyledi.

Sertbaş, "Yıllarca hayalimdi köy okullarının duvarlarına resim çizmek. Öğretmen Elif Çakır bunu proje olarak bana sunduğunda gerçek oldu. Foça ilçemizde dört köy okulunda harekete geçtik. Her gün bir okul, öğrencilerin inanılmaz coşkusuyla boyandı. Kısaca 'Sihirli Fırçalarla Renkler Her Yerde' projesi hayata geçti" ifadelerini kullandı.