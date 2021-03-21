Şiir Çiğli sokaklarında

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, 21 Mart Dünya Şiir Günü etkinlikleri kapsamında kent genelindeki billboardlar Türk ve dünya edebiyatında iz bırakan şairlerin şiirleriyle donatıldı.

Çiğli Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla ilçedeki billboardlarda yerli ve yabancı şairlerin şiirlerine yer verdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, halkın sanattan uzak kalmaması ve pandemi nedeniyle psikolojik olarak güçlü olması adına sürdürülen çalışmalar kapsamında; Nazım Hikmet Ran, Orhan Veli Kanık, Ahmed Arif, Atilla İlhan ve Paul Eluard'ın şiirleri billboardlar aracılığıyla vatandaşlarla paylaşıldı.

Başkan Gümrükçü: "Güçlü ve umutlu olmalıyız"

Pandemi şartlarının toplum üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bir yılı aşkın bir süredir olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Tüm alışkanlıklarımız ve normallerimiz değişti. Vatandaşlarımız bu dönemde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerden uzak kaldı. Çiğli Belediyesi olarak, Covid-19 salgınının insanlarımız üzerindeki sağlık ve ekonomik etkileriyle mücadele ederken, kültürel anlamda toplumumuzun moralini güçlü tutacak bir takım etkinlikler düzenlemeye gayret ediyoruz. Dünya Şiir Günü kapsamında ilçemizdeki billboardlara birbirinden değerli şairlerin umut dolu şiirlerini astık. Çiğlili hemşehrilerimizin yarınlara dair umutlarını ve hayallerini diri tutmak amacıyla çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz” dedi.