Şiirlerle, sümbüllerle uğurlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi veda turlarını Karaburun ilçesi ve mahallelerini ziyaret ederek sürdürdü. Başkan Kocaoğlu uğradığı her mahallede yöreye özgü sümbül çiçekleriyle karşılanırken, Mordoğan Muhtarı Kenan Üstündağ'ın kendisi için yazdığı şiir herkesi duygulandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, veda turlarına Karaburun ilçesinde devam etti. Küçükbahçe, Yeni Liman, Kösedere, Eğlenhoca, Mordoğan ve ardından Karaburun merkezde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kocaoğlu'na Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, CHP'nin Karaburun Belediye Başkan adayı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve CHP İlçe Başkanı Erdal Subaşı eşlik etti.

İnsana, havaya, suya, toprağa dokunduk

Her gittiği yerde büyük bir ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Kocaoğlu adeta çiçek yağmuruna tutuldu. Karaburunlulardan helallik istemek için geldiğini ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Biz insana, havaya, suya, toprağa dokunan bir belediyecilik yaptık. 15 yıl İzmir'e hizmet ettik. Bu bizim için bir gururdur” dedi. Başkan Kocaoğlu, önümüzdeki yazdan itibaren yılda 5-6 ay Karaburun'da kalacağını belirterek “Tavla arkadaşınız hazır” diye konuştu.

Çalmadı, çaldırmadı

Karaburun merkezde tura dahil olan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise “Aziz Başkan'ın neler çektiğini biliyorum. Aziz Başkan'a kurulan tüm kumpaslar çöktü. O çalmadı, çaldırmadı adam gibi başkanlık yaptı” dedi.

“Sizi unutmayacağız Aziz Başkan”

Başkan Kocaoğlu'nun Karaburun gezisi sırasında renkli dakikalar da yaşandı. Mordoğan Mahalle Muhtarı Kenan Üstündağ, “Bir daha sizin gibi bir başkan gelmez” diyerek Başkan Aziz Kocaoğlu'na sevgisini ifade etmek için kaleme aldığı şiiri seslendirdi.

İşte Muhtar Kenan Üstündağ'ın Başkan Kocaoğlu için yazdığı şiir:

Şehrimize 15 yıl hizmet ettin Aziz Başkan / Zaferle çıktın girdiğin her yarıştan / Raylı sistem senin işin / Donattın şehri sil baştan/ Uğurlar olsun, sizi unutmayacağız büyük Başkan