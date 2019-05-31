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Silahlı saldırıda ölen İzmirli iş adamı toprağa verildi

İZMİR (İHA) – İzmir’in Narlıdere ilçesinde polis yeleği ile evine gelen şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybeden İzmirli iş adamı Ahmet Kurtuluş bugün toprağa verildi.

İZMİR (İHA) – İzmir'in Narlıdere ilçesinde polis yeleği ile evine gelen şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybeden İzmirli iş adamı Ahmet Kurtuluş bugün toprağa verildi.


Organize suç örgütü davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan ve ev hapsinde bulunan iş adamı Ahmet Kurtuluş, iddiaya göre dün akşam saatlerinde evine polis yeleği ile gelen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın faili ise saldırıdan sonra kaçarak izini kaybettirdi.


Ahmet Kurtuluş'un cenazesi bugün Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Narlıdere Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Kurtuluş'un ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kurtuluş'un acılı eşi Burçin Kurtuluş, tabutun başından dakikalarca ayrılmadı. Kılınan namazın ardından Kurtuluş'un cenazesi Narlıdere Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.



Failin yakalanması için çalışmalar sürüyor


Site güvenliğine "Denetimli Serbestlik Bürosundan geliyorum" diyerek Kurtuluş'un evine giren ve silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen zanlının yakalanması için ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Olay yerinden otomobille kaçtığı belirlenen şahsın yakalanması için çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları incelemeye alındı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

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