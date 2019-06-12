Şimşek'ten ihracat vurgusu: "Türkiye ekonomisine bayram hediyesi olmuştur"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "80 yıllık tarihimizin aylık bazda en yüksek ihracat rakamına 1,3 milyar dolar ile mayıs ayı ihracatı ile ulaştığımızı öğrendik. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 15 arttı ve aylık bazdaki önceki rekorumuzu 100 milyon dolar olarak geliştirdik. Bu artış, ihracatçılarımızdan Türkiye ekonomisine adeta bayram hediyesi olmuştur" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, haziran ayı meclis toplantısını üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturumda, bir önceki ayın toplantı zabıtlarının oylanarak onaylanmasının ardından, Nisan 2019 ayı mizanının hesapları inceleme komisyonu tarafından meclis onayına sunuldu.

Toplantıda, bir gemi söküm şirketinin avukatı Serhan Güder, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer de konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, toplantıda bazı bilgiler aktardı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, mayıs ayı içerisindeki gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulundu.

İhracatta rekor vurgusu

Şimşek'in ihracata dikkat çektiği açıklamasında, "80 yıllık tarihimizin aylık bazda en yüksek ihracat rakamına 1,3 milyar dolar ile mayıs ayı ihracatı ile ulaştığımızı öğrendik. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 15 arttı ve aylık bazdaki önceki rekorumuzu 100 milyon dolar olarak geliştirdik. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ederim. Bu artış, ihracatçılarımızdan Türkiye ekonomisine adeta bayram hediyesi olmuştur. İhracatımızdaki bu momentum, Çin'in bile aylık ihracatının düştüğü, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, Avrupa'nın ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür. Mayıs'ta AB'ye yaptığımız ihracat geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 4 artarken, hedef pazarlardan ABD'ye yüzde 25, Rusya'ya yüzde 14, Meksika'ya yüzde 21, Çin'e yüzde 2,6 oranında artmıştır. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini diliyorum. 2019 yılının ilk 5 ayı değerlendirildiğinde ihracatın yüzde 5,37 artışla 76,6 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 25,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.

"Denizciliğimizi ve küresel ticareti doğrudan etkilemektedir"

Şimşek, son günlerde denizcilik sektöründe yaşanan kaygılara da değinerek, şöyle devam etti:

"Bu yalnızca ülkemize ait değil, global bir sorundur. Uluslararası Deniz Ticaret Odası, Asya ve Avrupa Armatör Birliklerinin ortak yapmış olduğu bir açıklama ve Dünya Ticaret Örgütüne bir çağrısı var. Küresel deniz ticaretinin yıllık 10 milyar ton yük hacmini aştığı günümüzde, ülkeler arasında yaşanan politik ve ticari sorunlar denizciliğimizi ve küresel ticareti doğrudan etkilemektedir. 2017-2018 yılları arasında ticareti kısıtlayıcı 137 adet yeni önlem devreye sokulmuş ve bu durum malların serbest dolaşımına ciddi bir yük ve maliyet eklemiştir. 2017 yılı itibariyle kısıtlamaların 7 kat arttığının altını çizerek, bu durumun küresel ticarete yaklaşık 600 milyar dolar ek masraf oluşturduğunu belirtmek isterim. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve serbest rekabetin eşit şartlarda var olabilmesi için Dünya Ticaret Örgütüne çağrıda bulunulmuştur."