Sinan Kaloğlu, Altınordu galibiyetinin şifrelerini paylaştı

Lig'in 13. hafta mücadelesinde Altınordu'ya konuk olan Altay, 72 dakika boyunca 1 kişi eksik oynamasına rağmen kritik bir galibiyete imza attı. Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, karşılaşmaya değerlendirerek, “Sahadaki doğru oyunumuzla 1 kişi eksikliğimizi hissetmedik. Tüm takımım yardımlaşarak, birbirlerinin eksiklerini kapatarak oynadılar ve mücadele ettiler” dedi.

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Lig'in 13. hafta mücadelesinde, 2-0'lık Altınordu galibiyetini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Kaloğlu, yaralılara acil şifalar diledi.

Oyuncularını ortaya koydukları mücadele için kutlayan Kaloğlu, galibiyetin şifrelerini de paylaştı. Altay Teknik Direktörü Kaloğlu, "Altınordu'ya, hafta içinde yaptığımız antrenmanlarda taktiksel anlamda çalıştık" şeklinde konuştu.

"Sahada taktiksel anlamda doğru oynayan bir Altay vardı"

Sinan Kaloğlu, "Karşılaşma istediğimiz gibi gidiyordu. Oyuncularım maçın 18. dakikasında kırmızı kart sonucunda 10 kişi kalmamızı hissettirmedi. Hepsini ne kadar kutlasam tebrik etsem azdır. Sahada tüm takımım yardımlaşarak, birbirlerinin eksiklerini kapatarak oynadılar ve mücadele ettiler. Sahada taktiksel anlamda doğru oynayan bir Altay vardı. Ligin en fazla koşan ve mücadele eden takımıyız. Sahadaki doğru oyunumuzla 1 kişi eksikliğini hissetmedik; fakat devre arasında hem oyuncu değişikliğiyle müdahale ettik hem de oyuncularıma rakiplerinin eksik yönlerini söyleyerek gerekli uyarılarımızı yaptık” diye konuştu.

“Eren Erdoğan'ın ayak bileğinde sakatlık olmasına rağmen riske ettik”

Genç oyuncusu Eren Erdoğan'ı riske etmek zorunda kaldıklarını belirten Kaloğlu, "Eren Erdoğan'ın ayak bileğinde sakatlık olmasına rağmen riske ettik. Mevcut şartlarda bunu yapmak zorunda kaldık. Oyuncum hafta içinde idmanlara katılmamıştı. Buna rağmen ortaya koyduğu performans için ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar oyunumuza gelecek olursak. Gerekli uyarılarımı oyuncularımıza yaptık onlar da bu uyarıları doğru oyunlarına eklediler. Sahada doğru işleri yapınca 3 puanı kazanan taraf olduk" ifadelerini kullandı.

“Oyuncularımın büyük bir bölümü kamp görmedi”

Kaloğlu, son olarak sözlerine şöyle devam etti:

“Ligin ilk 3 maçını kaybettik. Oyuncularımın büyük bir bölümü kamp görmedi. Biz geldikten sonra ilk verdiğimiz öncelik takımın savunma yönünü geliştirmek oldu. Daha sonra da ofansif anlamda gelişmek için ekibimle yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Takımımdaki oyuncuların birçoğunun savunma kökenli de olduğunu söylemeliyim. Kolay kolay kaybetmiyoruz. Benim futbol mantalitem hafta hafta, maç maç rakiplere göre hazırlanmak.”