Sinan Kaloğlu: “Başarılı bir şekilde ilk devreyi bitirdik”

Lig ekiplerinden Altay, birçok sorun yaşamasına rağmen ligin ilk devresini düşme hattının uzağında 21 puanla 12. sırada tamamladı. Altay'ın başarılı Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ligin ilk devresini başarılı bir şekilde bitirdiklerini dile getirdi.

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Lig'de yer alan takımının durumunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Son zamanlarda yaşanan olayların takımı olumsuz etkilediğini dile getiren Kaloğlu, "Kulübümüzde ekonomik sorunlar hep vardı ama 6 puanımızın da elimizden alınması; hem hükmen mağlup sayılmamız hem de 3 puanımızın silinmesi, takımda bir travma oluşturdu. Göztepe maçındaki olaylar, üstüne puanımızın silinmesi ivmemizi yavaşlattı” şeklinde konuştu.

“Oyuncularımız büyük fedakarlıklar yaptı”

Oyuncuların ekonomik sıkıntılar yaşadığına vurgu yapan Sinan Kaloğlu, “Oyuncularım da ekonomik olarak zor süreçten geçiyor. Başkanımız ve yönetimindeki kişiler çok iyi insanlar ama onlara yardım edecek bir yapı bulunmuyor. Haliyle futbolcular bir şeylerin daha iyi olmasını bekliyor. Bunların çözüleceğini bekliyoruz. Oyuncularımız büyük fedakarlıklar yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. O yüzden camianın herkesin bir an önce kenetlenmesi lazım. Kulübü bu durumdan çıkarmamız lazım” dedi.

“Yaşadığımız olaylar olmasa belki de play-off hattında olacaktık”

Yaşadıkları olayların takımı olumsuz etkilediğini dile getiren Kaloğlu, “İlk antrenörlüğümün kendi takımımda olması bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Bugüne kadar bu sorumluluğun altından ekibimle beraber kalkabildiğimi düşünüyorum. Bizler bu kulübün çok daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Geçen sezonun son 8 maçında takımı devraldık. O zamandan bu yana ekonomik problemler, oyuncuların sözleşmeleri feshedip gitmesi gibi hep sorunlarla karşılaştık. Ama ben ve ekibim mücadelenin hep içinde olduk ve iyi işler ortaya çıkarttık. Bu sene de devreyi kimsenin beklemediği bir şekilde başarılı bitirdik. Yaşadığımız olaylar olmasa; belki de play-off hattında olacaktık” diyerek sözlerini tamamladı.