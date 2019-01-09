Sınav, 16 Şubat'ta burs ile öğrenci alacak

Benimsediği eğitim anlayışı ile İzmir'de her geçen gün büyüyen Sınav Eğitim Kurumları, 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim bursu ile yeni öğrencileri kabul edecek.

İzmir Sınav Eğitim Kurumları, kendisine bağlı kolejlerde, Anadolu liselerinde ve kurs merkezlerinde uyguladığı kaliteli ve başarı odaklı eğitimini öğrencilere ve velilere tanıtıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenleyeceği Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ile başarılı öğrencileri bünyesine katacak.2019 -2020 eğitim öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak sınav, 16 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Anaokulundanortaokula İngilizce konuşma garantisi

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimi en kaliteli şekilde yürüten eğitim kurumlarınsa anaokulunda - ilkokulda ve 5-6. sınıflarında çift öğretmen 'Sidetoside' sistemiyle eksiksiz İngilizce konuşma garantisi veriyor.

Anaokulundan liseye kadar eksiksiz ve kaliteli eğitimiyle adından söz ettiren kurumunbünyesinde bulundurduğuİzmir Sınav Koleji,ŞirinyerSınav Anadolu Lisesi, Aliağa Sınav Koleji,Karşıyaka, Bornova, Buca ve Gaziemir'debulunan kurumlarında DBS ile 4. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrenciler ücretsiz olarak sınava girebilecek. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, İzmir Sınav Koleji Buca Kampüsü ile Aliağa Sınav Koleji'nde Düzey Belirleme Sınavı'na girecek. Lise öğrencileri de İzmir Sınav Koleji Buca Kampüsü'nün yanı sıra Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi ile Bornova, Buca, Karşıyaka ve Gaziemir'de bulunan eğitim kurumlarında sınava alınacak.

16 Şubat'ta

Okullarının bünyesine başarılı öğrencileri katmak istediklerini belirten İzmir Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu, Matematik Öğretmeni İlker Sümer, "Anaokulundan, üniversite hazırlığa kadar her alanda başarılı eğitim ağımız ile İzmir'de büyümeye devam ediyoruz. Tercih edilen kadroları, başarı odaklı yayınları, etkin ders ve başarı takibiyle öğrenci ve velilerin güvenini kazanırken, üst üste vergi rekortmeni olarak bu güvenin sağlam temelleri üzerine kurulduğunu gösterdik. Yeni nesil eğitim sistemimiz ile kendini sadece sınava değil geleceğe hazırlamak isteyenleri16 Şubat'taki bursluluk sınavımıza davet ediyoruz" dedi.

Düzenlenen DBS'nin ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerine katılmak isteyenler ‘sinavizmir.com' adresinden başvuru yapabilecek.