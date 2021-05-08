Sınava girecek gençlere dikkat geliştirme önerileri

Radikal Eğitim Kurumları, sınav süreçlerinde öğrencileri ve velileri bilgilendirmeye devam ederken, rehber öğretmeni Ceren Gençosman, dikkat geliştirme ve hafıza teknikleri konusunda önerilerde bulundu.

Hafızayı daha güçlü hale getirmek için bazı teknikler olduğunu anlatan Gençosman, “Kümeleme tekniği ile bilgiyi daha uzun süre ve daha fazla birim tutabilmek adına hatırlamak istenen bilgi kümelere ayrılabilir. Örneğin; TMMTVHBYTKJB harflerini hatırlamaya çalışın. Muhtemelen az bir kısmını aklınızda tutabildiniz. Şimdi bir de bu harfleri BJK, THY, TV, TBMM şeklinde aklınızda tutmaya çalışın. Büyük ihtimalle hepsini hatırlayacaksınız. Ezbere tekrar tekniği ise bilgiyi birkaç dakika için tutmak istersek, sesli veya sessiz olarak defalarca tekrarlamamızı söyleyen tekniktir. Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için, konular düzenli olarak ve sık sık tekrar edilmezse mutlaka unutulacaktır. Özümseyerek tekrarın, ezbere tekrardan farkı, bilginin daha derin ve anlamlı olarak işlenmesini gerektirir” dedi.

Kısa süreli bellekte yer alan bilginin, tekrarlandığı takdirde uzun süreli belleğe gececiğini söyleyen Gençosman, “Bildiğimiz her şey uzun süreli bellekte depolanır. Sevdiğimiz bir şarkının sözleri, arkadaşımızın doğum tarihi, sınavda hangi konulardan sorumlu olacağımız, geçen yılbaşında ne yaptığımız, çarpım tablosu gibi. Ancak uzun süreli bellekte olan ihtiyaç duyduğumuz her bilgi kolayca hatırlanmayabilir. Bu çeşit durumlar için hepimizin bildiği bir deyim olan ‘tam dilimin ucunda' deriz. Bu durumda hatırlamaya çalıştığımız yanıta ses veya anlam olarak benzeyen başka sözcükler bozucu etki yapar ve biz hatırlamaya çalıştıkça sonuç daha kötü olur. Bu durumda aradığımız yanıtı hatırlamanın en iyi yolu bir süre boyunca onu hatırlamaya çalışmayı bırakmaktır. Bilinçli olarak hatırlamaya çalışmayı bıraktığımız sözcük birkaç dakika veya birkaç saat sonra birden aklımıza gelecektir” diye konuştu.

Uzun süreli hafızayı geliştirmek için de önerilerde bulunan Ceren Gençosman, “Dikkatin dağılmaması ve hafızamızın güçlü olabilmesi için başlıca faktör o konuya karşı motivasyon geliştirmiş olmamız, yani onunla ilgilenmemiz ve onu istememizdir. Diğer yeteneklerde olduğu gibi hafızayı güçlendirmek için de uygulama yapılması ve hafızamızın kullanılması ve zorlanması gerekmektedir. Dikkat dağınıklığının kökeninde stres yatar. Stresin kökeninde ise başarılı olma duygusu, başarısız olma kaygısı, anne-baba beklentisi gibi duygular yer alır. Üzerimizdeki baskıyı zihinsel olarak mümkün olduğunca azaltmak dikkatimizi ve hafızamızı daha iyi kullanmamızı sağlar. Bir şeyi hatırlayamayacağımızı düşünürsek muhtemelen hatırlayamayız. Çoğu öğrenci bir derse veya sınava çalışırken aynı zamanda müzik dinler. Özellikle sözlü müziklerde bu durum bilgilerimize bozucu etki yaparak hatırlamamızı zorlaştırır veya kafamızı karıştırarak yanlış bilgileri getirmemize, algı kaymasına ve odaklanmanın gerilemesine sebep olur. Dikkat ve algı kapasitesi düşer. Çalışırken mümkün olduğunca sessiz ve dikkatimizi dağıtacak etmenlerden uzak olmalıyız” dedi.

Konuları sınavda hızlı hatırlamak için fotoğrafik belleğin kullanılabileceğini söyleyen Gençosman, “Hatırlamak istenen konunun anlatıldığı ders ortamını gözünüzde canlandırabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber çalıştıysanız o an aranızda geçen diyaloglar aklınıza gelir ve o anı yeniden canlandırarak aradığınız sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz. Yazarak çalışma ve küçük renkli notlar çıkarma fotoğrafik belleği iyi kullanmanın yollarındandır. Gruplama tekniği ise öğrenilmeye çalışılan bilgiler arasında bağ kurmaya dayanır. Bu bağ, anlam veya geçmiş anılarınızla alakalı herhangi bir şey olabilir. Böylelikle birbirine benzeyen, ilişkili ögeleri gruplayarak hafızanızda tutmanız gereken şeylerin birimini azaltarak, birbirleriyle ilişkili oldukları için de daha kolay hatırlanır hale getirebilirsiniz” diye konuştu.