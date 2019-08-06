Şirince'de mermer ocağına olumsuz yanıt sonrası vatandaşlar tek yürek

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince'de yapılması planlanan mermer ocağına ilişkin ÇED raporunun şirket aleyhine sonuçlanmasının ardından Selçuklular, İl Tarım Müdürünü Musa Bakan'dan devam eden kalker ocağı projeleri, jeotermal enerji santrali gibi projeler konusunda yapılmaması için destek istedi.

Şirince ile Belevi arasındaki bölgeye yapılması için başvuruda bulunulan mermer ocağı konusunda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin şirket aleyhine sonuçlanması vatandaşları sevindirirken, Selçuk Belediyesinde yapılan çalıştayda oy birliğiyle alınan kararla Efes Selçuk Çevre Gönüllüleri grubu oluşturuldu. Gönüllüler, ilk icraat olarak İzmir İl Tarım Müdürlüğünden randevu talep etti.

İl Tarım Müdürü Bakan'a teşekkür

İzmir İl Tarım Müdürü Musa Bakan'ı makamında ziyaret eden Efes Selçuk Çevre Gönüllüleri, birinci derecede tarım arazisi olan bölgeye mermer ocağı yapılmaması yönünde çıkan ÇED kararı nedeniyle il tarım müdürü nezdinde bu yanlışa 'dur' diyen kişi ve kurumlara teşekkür etti. Ziyarette, Bakan'a ÇED süreci devam eden Belevi bölgesinde yapılması için başvurusu yapılan Jeotermal projesinin çevresel etkileri hakkında da hazırlanan dosyayı sunuldu.

Devam eden ve ÇED süreci süren projeler Bakan'ın masasında

Şeftalisi ile ünlü Belevi bölgesinde, bir şirket tarafından başvurusu yapılan jeotermal kaynak arama sondajı projesine ilişkin ÇED sürecinin başladığını söyleyen temsilciler, üzüm cenneti Gökçealan'da ise kalker ocağı ve hazır beton tesisi ile yine jeotermal enerji santrali için işletmeler tarafından proje başvurularının yapıldığını, ÇED sürecinin başladığına dikkat çekildi.

Bu ve benzer projelerin geçimini tarım ve turizmden sağlayan Selçuk kamuoyunu tedirgin ettiğini söyleyen Efes Selçuk Çevre Gönüllüleri, "Söz konusu bölgelerde asırlardır tarım yapılmakta ve arkeolojik buluntular yer almaktadır. Buralara tesis edilmesi planlanan projeler hayata geçerse bölgenin doğal yapısı bozulacak Selçuk şeftalisi, Gökçealan üzümü ve bereketli tarım arazileri geri dönülemez bir şekilde zarar görecek" diye aktardı.

Küçük Menderes Havzasındaki kirliliğin Selçuk'un yıllardır çözülemeyen en önemli problemi olduğuna dikkat çeken temsilciler, kirliliğin boyutunu gösteren havadan çekilmiş fotoğrafları da İzmir İl Tarım Müdürü Musa Bakan'a sundu.

"Şirince'deki mermer ocağına ilişkin olumsuz görüş verdik"

İzmir İl Tarım Müdürü Musa Bakan da temsilcilere ziyaret için teşekkür ederek, müdürlüğün vatandaşların her zaman hizmetinde olduğunu söyledi. Şirince'deki mermer ocağına ilişkin olumsuz görüş verdiklerini belirten Tarım Müdürü Musa Bakan, diğer proje başvuruları hakkında da, "Henüz müdürlüğümüze ulaşan bir görüş talebi olmadı; ancak olduğu takdirde 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu, 3573 sayılı Zeytin Ağacı Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca bölgede incelemeler yapılıp değerlendirmemiz sunulur" dedi.

Efes Selçuk Çevre Gönüllülerinin takipte olduğu projeler ise şunlar:

"Belevi Mahallesi Çeşmeadası ve Cibe mevkilerinde jeotermal kaynak arama sondaj, Gökçealan'da Sarımeşelik mevkii kalker ocağı, kırma eleme tesisi ve hazır beton santrali, yine Gökçealan'da jeotermal enerji santrali projesi.”