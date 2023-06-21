Şirkete sigorta yalanıyla 2 milyon 103 bin lira dolandırdılar

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla bir vatandaşı arayıp, kendilerini banka çalışanı gibi tanıtarak sigorta yapacağını söyleyip hesap bilgilerini ele geçiren ve toplamda müştekinin hesabından 2 milyon 103 bin TL başka hesaplara aktaran şebekeyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla 12 Haziran günü İzmir, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Karabük illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalar sonrası 9 adet cep telefonu ile 1 adet bilgisayara el konuldu.

6 tutuklama

5 ilde düzenlenen operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin de ceza evinde olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.