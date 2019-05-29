Şirketlere verimlilik katacak projeler

Üniversite ve sanayi iş birliğine örnek olacak projeler, işletmelere zamandan kazandırıp verimlilik sağlıyor ve tasarruf ettirerek maliyetleri de azaltıyor.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yaklaşık 8 ay boyunca çalışarak Pınar, Bosch Termoteknoloji, Vestel, Arkas Bimar, Opet Fuchs, Franke, Delphi Diesel, Yatsan, Univera, TYH Tekstil ve Noderix gibi ulusal ve uluslararası şirketlere, akademik ve şirket danışmanların da desteği ile mevcut sorunların çözümüne yönelik hayata geçirilecek projeler hazırladı. Öğrenciler hazırladıkları projelerle işletmelere yüzde 50'ye varan oranlarla zamandan kazandırıp verimlilik sağlarken ve çeşitli oranlarda tasarruf ettirerek maliyetleri de önemli ölçüde azaltan çözümler sundu.

“Mezun olmadan tecrübe kazanıyorlar”

Ders koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Adalet Öner, projelerle ilgili bilgi vererek, “Projelerin her biri, şirketlerde yaşanan gerçek problemleri ele aldı. Öğrencilerimiz, bir akademik danışman, bir araştırma görevlisi ve birlikte çalışılan kuruluştan bir şirket danışmanı ile çalışma fırsatı buldu. Yürütülen projelerle şirketlere fayda sağlamanın yanı sıra öğrencilerimizin de yeteneklerini ve bilgi birikimi arttığını, asıl önemlisi iş dünyası konusunda tecrübe kazandırdığını görüyoruz” dedi.

Tübitak desteği

Rektör Yardımcısı ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Kandiller, üniversite ve sanayi iş birliğine önem verdiklerini belirterek, “Öğrencilerimiz, daha okurken mezun olduktan sonra çalışacakları ortamı tanıma fırsatı bulurken sanayi kuruluşları da ortaya çıkan projeler sayesinde verimlilik, tasarruf ve maliyet azaltma konusunda büyük kazanımlar elde ediyor. Geçmiş yıllarda yürütülen projelerle yarışmalara katılan öğrencilerimiz birçok başarı da elde etti. Projelerin birçoğu, Sanayiye Yönelik Öğrenci Projeleri kapsamında TUBİTAK 2209/B destek programına kabul ediliyor. Sonuç henüz açıklanmadı, ancak bu yıl da öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Bağımsız jüri belirledi

Öğrencilerin hazırladıkları projeler, “Bitirme Projeleri Fuarı ve Yarışması” kapsamında da görücüye çıktı. Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen etkinlikte, projeler, alanda uzman isimler ve akademisyenlerden oluşan bağımsız jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda; birinciliği Pınar Et ile gerçekleştirilen Prof. Dr. Mustafa Arslan Örnek ve Dr. Damla Kızılay tarafından yürütülen Malzeme Alım Parti Büyüklüklerinin Optimizasyonu projesi kazandı. UNIVERA ile yapılan Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Ali Gökçe, Araştırma Görevlisi Cansu Yurtseven tarafından yürütülen Hızlı Tüketim Ürünleri Distribütörleri İçin Periyodik Rotalama Problemi projesi ikinciliği, Bosch Termoteknoloji ile gerçekleştirilen Prof. Dr. Levent Kandiller, Dr. Damla Kızılay tarafından yürütülen Ar-Ge Laboratuvarı Test Makinelerinin Operasyonlarının Çizelgelenmesi projesi ise üçüncülüğü, elde etti.