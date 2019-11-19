Sit alanına yapılan kaçak inşaatta yıkım sürüyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde, birinci derece doğal sit alanında bulunması sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla "Yapı Kayıt Belgesi" iptal edilen yapının bir kısmı yıkıldı. Bölgede ekiplerin yıkım çalışması devam ediyor.

Karaburun ilçesine bağlı Hasseki Mahallesi'nde, birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla inceleme başlatılmıştı.

Karaburun Belediyesinin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili ekipler harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, imar barışı sisteminde yapılan incelemede alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşılmıştı.

Yapının Yapı Kayıt Belgesi iptal edilirken, yapıyla ilgili yıkıma başlandı. Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaburun Belediyesi'ne ait bir iş makinesi ve kamyon yıkım çalışmalarına başladı. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Doğal site alanı içerisinde bulunan yapının bir kısmı ekipler tarafından yıkıldı.

İki kez mühürlendi

İlk olarak 16 Ekim 2019 tarihinde belediye personelleri tarafından kaçak inşaat yapıldığının tespit edildiğini belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, faaliyetin İmar Kanunu'nun 32. maddesine açık şekilde aykırılık taşıdığının görülmesi üzerine Karaburun Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendiğini belirtti. Aynı inşaatla ilgili şikâyetlerin gelmeye devam etmesi üzerine ikinci kez yerinde inceleme çalışması yapıldığını kaydeden Erdoğan, "Ekiplerimizin ikinci tespitinde mührün bozulduğu ve inşaata devam edildiği tespit edildi, bu durum tutanak altına alındı. İnşaat ile ilgili olarak ‘imar kirliliğine neden olmak ve mühür fekki' suçlarının gereğinin yapılması amacıyla 28 Ekim 2019 tarihinde Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza suç duyurusunda bulunduk ve hukuki süreç başlattık”"dedi.

15 Kasım 2019 tarihinde inşaatta yapılan kontrolde faaliyetin hâlâ devam ettiğinin tespit edildiği bilgisini veren Erdoğan,

şöyle devam etti: "Karaburun Belediyesinin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince imar barışı sisteminde yapılan incelemede, alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşılmıştır. Konuya hassasiyet gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla iznin iptal edildiği ve yıkım yapılması emri belediyemize ulaştı. Biz de derhal yıkım çalışmalarına başladık. Bakanımıza, hassasiyeti için çok teşekkür ediyorum."