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Siteler Mahallesinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Aliağa Siteler Mahallesi Muhtarlığı, korona virüs salgını ile en ön saflarda fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına moral ve destek ziyaretinde bulundu.


Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik, azalarıyla birlikte Aliağa Devlet Hastanesine yaptıkları ziyarette ailelerinden uzakta, gece gündüz salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek moral verdi. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının çok kutsal bir görev üstlendiklerini belirten Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik ve azaları ziyaret sonrasında evlerinde hazırlamış oldukları kek, poğaça, börek ve kurabiye gibi yiyecekleri sağlık çalışanlarına ikram ederek her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Hastane ziyaretinin ardından, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan Aliağa Belediyesi ‘Milletin Ekibi'ne de moral ziyaretinde bulunan muhtarlık heyeti, özverili çalışmalarından dolayı ‘Milletin Ekibi'ne teşekkür ederek evlerinde hazırlayıp getirdikleri yiyeceklerle ikramda bulundu.

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