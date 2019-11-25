İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivil toplum kuruluşları İzmir'de buluştu

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki bir AVM’de yapılan etkinlikte, İzmir ve farklı noktalardan 90’a yakın sivil toplum kuruluşu bir araya geldi, projelerini anlattı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir AVM'de yapılan etkinlikte, İzmir ve farklı noktalardan 90'a yakın sivil toplum kuruluşu bir araya geldi, projelerini anlattı.


Çevre il ve ilçelerden 90'a yakın sivil toplum kuruluşundan isimler, iki gün boyunca İzmir'de yapılan Sivil Toplum Buluşması etkinliğine katıldı. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezindeki programda sivil toplum örgütleri, Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda hizmetlerini, ürünlerini ve sosyal sorumluluk projelerini ayrıntılı olarak anlatma şansı buldu.


STK buluşmasını ziyaret eden İzmirliler ise sivil toplum örgütlerini yakından tanıma fırsatını yakaladı. Etkinliğin, kentte sosyal sorumluluk bilincini artırma ve dayanışma ruhunu güçlendirme adına önemli bir misyonu üstlendiği ifade edilirken, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kendilerine bu fırsatı veren AVM yönetimine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.