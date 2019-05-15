Siyanür faciasında cenazeler teslim alındı

İzmir'de üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin, internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine şerbet diye içirmesi sonucu hayatını kaybeden anne ile babanın cenazeleri teslim alındı.

Soğukkuyu Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can K. (21), deney yapmak için internetten siparişle potasyum siyanür aldı. İnternette kimyasal ürün ticareti yaptığı belirtilen genç, eve getirdiği siyanürü anne ve babasına “Size şerbet yaptım” diyerek içirdi. Olaydan Anne Fatma (39), baba Mehmet (46), kardeşleri Mehmet Taha ve Emir Can K. (4) ile kendisi etkilendi.

Üniversite öğrencisi, 16 yaşındaki Mehmet Taha'ya da içirmek istedi ancak kardeşi, anne ve babasının fenalaştığını görünce kabul etmedi. Bu sırada Mahmut Can K., zorla içirmeye çalıştığı sırada sıvıyı kardeşinin üzerine döktü.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan aileden, anne ve baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilen cenazeler, yapılan otopsinin ardından ailenin yakınlarına teslim edildi.

Kardeşlerden biri taburcu oldu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel de 4 yaşındaki Emir Can K.'nın vücudunda siyanür içeren maddeye rastlanmadığını, taburcu ettiklerini diğer kardeşi Mehmet Talha'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak tedavisinin devam ettiği bilgisini paylaştı.