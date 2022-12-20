Siyasi yasak talep edilen CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Arda davaya gelmedi, karar ertelendi

CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı dava, Arda'nın yurtdışı gezisinde olmasını mazeret göstererek duruşmaya katılmaması nedeniyle ertelendi. 5 yıla kadar hapis cezası ile birlikte, Arda'nın Türk Ceza Kanunun 53. Maddesi gereğince; bir kamu görevinin üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden ve seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talep edilen dava 5 Ocak'ta görülecek.

İzmir'in CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında, geçen yıl Ocak ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede Arda'nın, ‘Cumhurbaşkanına hakaret', ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarından cezalandırılması talep edildi. İddianame, İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Geçtiğimiz eylül ayındaki duruşmada sanığa ait Facebook hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini amacıyla Amerika Birleşik Devletlerine yazılan yazıya cevabın geldiği açıklandı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', ‘Halkın bir kesimini alenen aşağılama', ‘Dini değerleri alenen aşağılama ve suçu ve suçluyu övme' suçlarından dava açılmasına rağmen Arda'nın Facebook paylaşımlarında bu suçların, yasal unsurları itibarıyla oluşmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle beraat istedi. Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabındaki paylaşımları okuyan savcı, sanık hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Ayrıca Arda'nın Türk Ceza Kanunun 53. Maddesi gereğince; bir kamu görevinin üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden ve seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talebi de mütalaada yer aldı.

Arda'nın yargılanmasına bugün İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici ile sanık Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın katıldı.

Celsede söz alan Aydın, Halil Arda'nın belediyenin resmi yurtdışı gezisinde olduğunu belirterek, “Müvekkilim duruşmalardan bağışık tutulmuş ise de adil yargılanma çerçevesinde esas hakkındaki savunmasını bizzat yapmak istemektedir” dedi.

“Davanın karara çıktığı halde Kasım ayında yurtdışı gezisi için meclis kararı aldırmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici ise “Sanığın savunması alınmıştır. Sanık bu celse davanın karara çıktığı halde Kasım ayında yurtdışı gezisi için meclis kararı aldırmıştır. Bu yargılamayı uzatmaya yönelik bir mazerettir. Reddine karar verilsin. Yeni duruşma günü verilecekse yurt dışı gezisi 22 Aralık'ta bitiyor. O zaman 23 Aralık'a duruşma günü verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukatların ardından ara kararını açıklayan hakim, tutuksuz sanık Arda'nın esas hakkında savunmasını bizzat huzurda yapma isteğinin kabulüne karar vererek duruşmayı 5 Ocak 2023'e erteledi.