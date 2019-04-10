Skolyoz'a cerrahi müdahale olmadan tedavi

'Skolyoz' adı verilen bazı omurga bozukluklarının kalp ve akciğer sorunlarına neden olabildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Hekimi Dr. Gülzar Hasanova, “Bu hastalar cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ortez ve egzersiz müdahale ile çözüme ulaşılabilir. Genellikle sırtta eğrilik, yüksek omuz, kaburga kamburluğu, gövde asimetrisi, bir kalçanın yüksekte durması, kötü bir durma şekli gibi şikayetlere dikkat” dedi.

Son yıllarda skolyoz rahatsızlığında artış olduğu belirtiliyor. Omurgada herhangi bir nedenle oluşan eğrilik olarak tanımlanan Skolyoz, eğriliğin yer aldığı anatomik bölgeye ve eğriliğin bulunduğu yere göre adlandırılıyor. Hastalığın okul öncesi dönemde erkeklerde biraz daha fazla görüldüğünün altını çizen Borfiz Fizik Tedavi Merkezi doktorlarından Gülzar Hasanova, “Skolyozun erken dönemlerinde herhangi bir klinik yakınma olmaz. Yüzde 40 oranında eğriliğin üst tarafında gelişen kireçlenmeye bağlı olarak sırt ağrısı görülebilir. Bulgular omurga kemiklerindeki bozuklukların şiddetine göre değişir. Hekime başvuran hastaların hikayesi detaylı bir şekilde sorgulanmalı, ayrıntılı fizik muayene ve gerekli radyolojik incelemeler ile omurgadaki bozukluğun derecesine göre uygulanacak tedavi planı belirlenmelidir. Doğuştan ya da bebeklik çağında başlayan skolyozlar omurgadaki şekil bozuklukları olarak anne ve baba tarafından fark edilebilir. Omurganın diziliminin bozulması, eğrilik, omuz seviyesindeki farklılık, kürek kemiklerinin eşit olmaması ciltteki kahverengi lekeler, bel bölgesindeki kıllanma ya da şişlik, ya da yüz, kol ve bacaklardaki anatomik bozukluklar aile tarafından ilk fark edilen belirtilerdir.

Tedavi olmazsa kalp ve akciğere vuruyor

Skolyoz hastalarının tedavi edilmesi gerektiğini belirten Dr. Hasanova, “Omurga eğriliklerin doğal seyri, hangi hızda olacağı, hangi aşamada duracağı tam olarak kestirilemez. Tedavinin amacı büyüme çağının sonunda kozmetik açıdan düzgün, dengeli, ağrısız omurga sağlamak ve kalp-akciğere bağlı olarak gelişebilecek istenmeyen durumları önlemektir. Skolyozda tedavi seçenekleri gözlem, egzersiz tedavisi, ortez tedavisi (korseleme) ve cerrahi müdaheleyi içerir. Tüm tedavi yöntemleri egzersizlerle kombine edilmelidir. Seçilecek tedavi hangi tedavinin uygunluğu açısından bireyselleştirilmelidir. Tedavi öncesi hastalığın ilerlemesini belirlemek önemlidir. Ardışık 2 muayenede 5 derece veya daha fazla artış olması hastalığın ilerlemiş olduğu anlamına gelir. Hastalığın ilerlemesi ile eğrinin tipi arasında ilişki olduğu gösterilmiştir" dedi.